Le stagioni di una volta? Non esistono più. Siamo a settembre inoltrato, l’estate è ormai alle spalle, ma il clima risulta essere ancora tipicamente estivo. Ma nei prossimi giorni tutto è destinato a cambiare.

Dal caldo alla pioggia, dall’estate all’autunno: il 2025 vedrà un brusco passaggio stagionale, a dir poco puntuale e preciso.

Lunedì 22 settembre alle 20:19 ci sarà l’equinozio d’autunno e inizierà subito una fase di maltempo. Ma prima avremo tanto sole e caldo estivo.

L’ultima settimana dell’Estate sarà caratterizzata da massime fino a 34 gradi e sole splendente, mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d’autunno, arriverà subito un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni.

Nel dettaglio, le prossime ore vedranno locali velature attardarsi a tratti sul nostro Paese poi l’alta pressione nordafricana porterà condizioni soleggiate ovunque.

Le massime saliranno entro venerdì fino a 34 gradi diffusi in Sicilia, 33 a Firenze e Terni, 32 a Benevento, Caserta, Lucca, Napoli, Oristano, Pistoia e Prato.

A 31 gradi troveremo Roma, ma anche Sondrio e Trento.

Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel weekend con un’anomalia (uno scarto rispetto alla media del periodo) di circa 8 gradi.

Tutta l’Europa centro-occidentale sarà un ‘forno settembrino’ con addirittura 12°C in più del “normale” tra Austria e Repubblica Ceca.

Il picco del caldo italiano nel weekend sarà caratterizzato da 34 gradi diffusi tra Toscana ed Umbria, 33 gradi in Campania, Sicilia, Sardegna poi troveremo diffusi valori intorno ai 30 gradi ed oltre anche in Pianura Padana e in Trentino Alto Adige: non è normale, in questo periodo dell’anno dovremmo avere massime di 24 gradi al Nord, 26 al Centro e 28-29 al meridione e Isole Maggiori.

Ma da lunedì tutto cambierà, puntuale con l’equinozio arriverà una perturbazione dalla Spagna, dalla Francia e dalla Svizzera. Dal pomeriggio di lunedì non sono esclusi forti fenomeni al Nord-Ovest, anche nubifragi, poi tra martedì e giovedì i rovesci e i temporali colpiranno a macchia di leopardo gran parte del nostro Paese con un calo delle temperature anche di 10 gradi.