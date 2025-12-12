Weekend con sole e clima piacevole in tutta Italia, anche se non mancheranno nubi basse e nebbie al Nord e nelle valli, soprattutto al mattino.

L’alta pressione garantirà tempo stabile fino a domenica, con temperature miti durante il giorno.

Da martedì 16 dicembre, però, la situazione cambierà: è attesa una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, anche al Nord, e un generale calo delle temperature.

Con l’arrivo del maltempo, smog e nebbia si attenueranno, restituendo un’aria più pulita e una visibilità migliore.

Tendenza: dopo il passaggio della perturbazione, il maltempo dovrebbe scivolare verso il Centro-Sud, mentre al Nord potrebbe tornare l’alta pressione.