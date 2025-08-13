Sarà un Ferragosto caldo, anzi caldissimo. Nei prossimi giorni il sole sarà alto nel cielo, protagonista assoluto – o quasi – del Capodanno dell’estate italiana.

Salvo locali temporali sulle zone montuose, l’anticiclone africano Caronte ci terrà compagnia anche nella giornata di Ferragosto con ampi spazi soleggiati e temperature massime davvero molto elevate, specie sulle regioni del Centro Nord.

Il caldo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord, in Toscana e Lazio, in Puglia e sulle due Isole Maggiori dove sono previste temperature intorno ai 35-36°C anche in città come Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Foggia.

Possibili isolate punte di 40°C nel Tavoliere delle Puglie. 34-35°C in Sicilia e Sardegna.

Attenzione, però: a causa del passaggio di aria più instabile in quota saranno possibili dei temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi e sulle zone interne del Centro Sud; qualche cella potrebbe sconfinare fin sulle coste specie su basso Lazio, Campania e Calabria.

Vista la tantissima energia potenziale in gioco dovuta al grande caldo degli ultimi giorni, non sono da escludere locali grandinate.