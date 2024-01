L’anticiclone nordafricano, per la prima volta in questo periodo invernale, andrà a coprire totalmente anche il nostro Paese, a garanzia di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e molto mite, raggiungendo quindi anche la Russia e il Mar Baltico.

Sembrerà quasi di essere a marzo, per un vero e proprio anticipo di primavera.

Da venerdì il tempo sarà stabile praticamente ovunque, ma con delle nebbie più fitte in val padana e nubi basse localmente al Centro.

In montagna il tempo sarà ovunque sereno, tranquillo e mite, salvo rinforzi di vento sulle Alpi in giornata.

Nel fine settimana ancora sole e temperature gradevoli; i venti sono previsti deboli, in generale attenuazione dal pomeriggio anche sulle Alpi.

Il picco delle temperature verrà poi raggiunto proprio nei giorni della Merla, 29-30-31 gennaio, con valori di circa 12°C superiori alla media del periodo.