Con l’obiettivo di poter informare gli italiani della Repubblica Dominicana in maniera precisa e puntuale, ma anche per poter garantire loro massima assistenza in caso di bisogno, il MAIE RD rilancia sui propri social i numeri di telefono attraverso cui i connazionali possono contattare il Movimento Associativo Italiani all’Estero per ogni tipo di richiesta.

“Assistenza legale gratuita e burocratica, informazioni sul rinnovo del passaporto o della residenza dominicana, assicurazione medica privata: sono soltanto alcuni dei temi che trattiamo, solo alcuni dei servizi che offriamo” – fa sapere Massimiliano Scerra, coordinatore MAIE della Repubblica Dominicana, che ringrazia il vicepresidente del MAIE Vincenzo Odoguardi “per avere messo a disposizione, in maniera totalmente gratuita, i locali che ospitano la sede del MAIE a Las Terrenas”.

Per maggiori informazioni e per ogni tipo di assistenza è possibile contattare il MAIE RD ai numeri +18099689725 e +18293632022, validi sia per chiamate telefoniche che per contatti Whatsapp.

“Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità italiana della Repubblica Dominicana”, sottolinea Scerra, che conclude: “Offrendo questo tipo di servizi ai connazionali – totalmente gratuiti – speriamo di contribuire a migliorare la qualità di vita degli italiani che vivono in questo meraviglioso Paese”.