MES | Giorgia Meloni: “Tradimento M5S, svendono la dignità e i risparmi degli italiani” [VIDEO]

“Un tradimento indegno per chi aveva fatto promesse rivoluzionarie. Dalla sinistra ce lo saremmo aspettato, speravamo che il Movimento 5 stelle facesse un’altra scelta, non l’hanno fatto. Si consegnano anche loro ai nemici dell’Italia, che pur di mantenere la propria poltrona vendono e svendono tutto, dalla dignità ai risparmi degli italiani”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un flash mob davanti Montecitorio al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Nel suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del premier, Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio europeo, Meloni ha detto: “Il M5S puo’ ancora decidere oggi da che parte stare, non abbiate paura delle conseguenze di una scelta coraggiosa che reputate giusta. A chi agita lo spauracchio delle elezioni anticipate, perche’ pensa che siete troppo attaccati alla poltrona, dimostrate che non siete in vendita. Vi ricordate i raduni oceanici del vaffa day? Ecco, questo puo’ essere il più grande vaffa day di tutti i tempi, aiutateci a mandare a casa i venduti, gli intrighi di palazzo che barattano la loro liberta’ per un misero tornaconto. Ci sono occasioni che non hanno prezzo”.