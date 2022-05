Media sondaggi Termometro Politico: il Pd con Articolo 1 diventa primo e va al 22,4%

Il Pd con Articolo 1 diventa primo e va al 22,4%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Questa settimana abbiamo unito le intenzioni di voto del Pd e di Articolo 1, che con tutta probabilità si unirà nelle prossime elezioni al partito da cui gran parte della sua classe dirigente proviene. Mentre abbiamo creato una lista comune, anch’essa molto probabile nel voto del 2023, tra Sinistra Italiana e Verdi.

Il risultato è che il Pd risulta primo con il 22,4%, un dato molto simile a quello delle Europee del 2019, ma Fratelli d’Italia, al 21,4%, non è lontano.

Piuttosto stabile la Lega, al 16,4%, mentre risale dai livelli minimi in cui era caduto il Movimento 5 Stelle, ora al 13,3%. Su livelli simili a quelli di sette giorni fa anche Forza Italia, all’8,6%.

Italia Viva e Azione/+Europa sono rispettivamente al 2,5% e al 4,4%. Esordisce, come detto, la lista comune Sinistra Italiana/Verdi. La somma dei due partiti arriva per ora al 4,1%, ma naturalmente saranno le elezioni vere a rispondere al solito quesito, che vale anche per l’unione tra Pd e Articolo 1: 2+2 farà 4 o 3?