LAVORO | Uil Marche: giovani in fuga, boom dimissioni

“Sono tutti giovani che non vogliono responsabilità oppure c'è qualcosa di più profondo e che poi si riflette in quei 2.439 under 40 che si sono trasferiti all'estero o nei 4.240 fuori regione, secondo i dati Istat dell'ultimo anno?"