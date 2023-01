La Supercoppa Italiana va all’Inter che batte il Milan 3 a 0

Nell'Inter si è visto un minimo di gioco, non bello da vedere ma presente. Nel Milan, invece, niente. Sembra che la squadra allenata da Stefano Pioli non si ricordi più come si gioca a calcio

Il derby tra Milan ed Inter per la Supercoppa Italiana, che è stato disputato a Riad, è finito con una vittoria per 0-3 dei nerazzurri. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha vinto meritatamente, ma più per demeriti del Milan che per meriti suoi. L’Inter ha fatto il suo compitino e l’ha fatto bene. Si è difesa bene, ha fatto delle ottime azioni di contropiede ed è stata concreta nei tiri in porta. Il Milan ha avuto un maggior possesso palla, ma oltre a questo non si è visto nulla.

Nell’Inter si è visto un minimo di gioco, non bello da vedere ma presente. Nel Milan, invece, niente. Sembra che la squadra allenata da Stefano Pioli non si ricordi più come si gioca a calcio. Il Milan di quest’anno sembra un parente alla lontana di quello dello scorso anno, quel Milan che ha vinto lo scudetto. Neppure l’Inter di questa stagione è l’Inter della scorsa e nemmeno quella di due stagioni fa. L’Inter di due stagioni fa e quella della stagione scorsa erano più forti di quella che si vede attualmente.

Vanno ricordati i punti persi per strada dai nerazzurri in questo campionato, compreso il derby di andata, e l’inizio non brillante in Champions League. Dunque, entrambe le due squadre milanesi hanno avuto un’involuzione. Per questo motivo, la partita di Supercoppa Italiana non può essere definita bella. Tuttavia, nella partita in questione, l’Inter ha saputo dare qualcosa in più. Le deve essere dato atto di ciò.

Il Milan deve preoccuparsi. I pareggi con la Roma ed il Lecce in campionato e l’uscita anticipata dalla Coppa Italia contro il Torino avrebbero dovuto fare suonare dei campanelli d’allarme. La sconfitta nella partita di Supercoppa certifica la crisi del Milan. Un derby può anche essere perso, ma non in questa maniera, anche tenendo conto del fatto che l’Inter attuale non sia quella di Mourinho, quella di Antonio Conte o la prima Inter di Inzaghi, quella della scorsa stagione. Forse, la rosa rossonera ha qualche giocatore sopravvalutato? Potrebbe esserci un problema di forma della squadra? Forse, l’allenatore Pioli non è più capace di trasmettere la motivazione ai giocatori?

Da milanista, spero di essere smentito e che il Milan si riprenda. Il problema del Milan dev’essere risolto il più presto possibile. Altrimenti, si potrebbe parlare di un’annata deludente per i rossoneri. Ai nerazzurri vanno i complimenti.