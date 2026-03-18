Il Venezuela scrive una pagina storica del baseball mondiale conquistando per la prima volta il World Baseball Classic 2026. Nella finale disputata al loanDepot Park di Miami, la nazionale sudamericana ha superato gli Stati Uniti con il punteggio di 3-2, al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni.

Davanti a oltre 36 mila spettatori, in gran parte sostenitori venezuelani, il match ha regalato continui colpi di scena fino all’ultimo inning.

Decisivo Suárez nel nono inning

A decidere la finale è stato il doppio di Eugenio Suárez nel nono inning, che ha rotto l’equilibrio dopo il momentaneo pareggio degli Stati Uniti.

La gara sembrava indirizzata verso un finale incerto dopo la rimonta americana: sotto 2-0, gli USA avevano infatti pareggiato all’ottavo inning grazie a un fuoricampo da due punti di Bryce Harper, riaccendendo le speranze del pubblico di casa.

Ma il Venezuela ha reagito immediatamente, sfruttando le difficoltà del bullpen statunitense e colpendo con lucidità nel momento decisivo.

Una vittoria costruita su solidità e carattere

Il successo venezuelano è stato il risultato di una prestazione completa:

lanciatori solidi , capaci di limitare l’attacco americano

, capaci di limitare l’attacco americano difesa attenta e ordinata

grande efficacia nei momenti chiave della partita

Gli Stati Uniti, pur schierando una formazione ricca di stelle MLB, hanno faticato in attacco, chiudendo con poche valide complessive.

Un titolo storico per il baseball venezuelano

Si tratta di un traguardo storico: è la prima vittoria del Venezuela nel World Baseball Classic, competizione che riunisce le migliori nazionali al mondo.

La nazionale sudamericana diventa così la seconda squadra latinoamericana a vincere il torneo, dopo la Repubblica Dominicana nel 2013, confermando la crescita del baseball nella regione.

Al termine della gara, Suárez ha celebrato il successo con parole cariche di emozione: una vittoria che rappresenta “una festa per tutto il Paese”.

Stati Uniti ancora sconfitti in finale

Per gli Stati Uniti si tratta invece della seconda finale consecutiva persa, dopo quella dell’edizione precedente.

Nonostante la rimonta sfiorata, la squadra americana ha dovuto arrendersi alla maggiore concretezza del Venezuela, che ha saputo gestire meglio i momenti decisivi del match.

Una finale tra sport e tensioni internazionali

La sfida è stata accompagnata anche da un clima di tensione politica tra i due Paesi, che ha fatto da sfondo a uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno.

Sul campo, però, a fare la differenza è stato il gioco: il Venezuela ha dimostrato compattezza, talento e determinazione, conquistando una vittoria destinata a entrare nella storia del baseball internazionale.