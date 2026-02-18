L’Ambasciata d’Italia a Madrid ha ospitato presso il Palazzo di Amboage l’evento promosso dal Comitato Paralimpico Spagnolo per presentare ufficialmente la nazionale paralimpica che parteciperà ai XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Alla cerimonia hanno preso parte la Ministra dell’Istruzione, della Formazione professionale e dello Sport, Milagros Tolón, la Ministra dell’Inclusione, della Previdenza sociale e delle Migrazioni, Elma Saiz, il Presidente del Comitato Paralimpico Spagnolo, Alberto Durán, e il Presidente del Consiglio Superiore dello Sport, José Manuel Rodríguez Uribes.

L’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha inaugurato l’evento sottolineando che «è un onore ospitare l’evento di presentazione della Nazionale paralimpica spagnola in vista dei Giochi di Milano-Cortina, un appuntamento che va oltre lo sport e richiama i valori di inclusione, rispetto e leale competizione.

In un contesto internazionale segnato da tensioni e divisioni, le Paralimpiadi riaffermano il ruolo dello sport come ponte tra i popoli e linguaggio di pace e di confronto leale.

L’Ambasciatore ha poi sottolineato l’ammirevole capacità degli atleti di trasformare le difficoltà in energia e ha augurato alla squadra spagnola il sincero augurio dell’Italia di successo e di un’esperienza indimenticabile.

I cinque atleti che rappresenteranno la Spagna nella competizione dolomitica, impegnati in quattro diverse discipline, sono Javier Marcos, María Martín-Granizo e Audrey Pascual (sci alpino), Emilio Redondo (snowboard) e Higinio Rivero (sci di fondo e biathlon).

Nel corso dell’evento hanno parlato del percorso sportivo che li ha condotti ai prossimi Giochi Paralimpici, condividendo aspettative e obiettivi. È stata inoltre svelata l’atleta che porterà la bandiera della Spagna alla cerimonia inaugurale: Audrey Pascual.

Ai Giochi Paralimpici invernali di Milano – Cortina saranno assegnate 79 medaglie in sei discipline: sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, curling su sedia a rotelle e hockey su ghiaccio. La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, mentre quella di chiusura domenica 15 allo Stadio Olimpico di Cortina d’Ampezzo.

Al termine dell’evento di presentazione, i partecipanti hanno potuto ammirare una selezione di cinque Art Posters dedicati alle Paralimpiadi realizzati dagli artisti Roberto de Pinto, Andrea Fontanari, Aronne Pleuteri, Clara Woods, Giulia Mangoni nell’ambito del progetto realizzato da Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale Milano.