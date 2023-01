VALLE D’AOSTA | Coordinatrice di Forza Italia consigliera di Antonio Tajani

“Era il 19 dicembre e alla Farnesina il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una conferenza stampa indicava l’impegno sulla questione balcanica. E parlava della ‘doppia valenza’ di quella frontiera orientale: come corridoio dei migranti e come protezione dell’Unione europea. Di qui l’impegno per la stabilizzazione dell’area ‘per evitare un controllo politico di paesi extraeuropei’. In quell’occasione Tajani annunciò anche di aver nominato, come vice presidente del Consiglio dei ministri, due consiglieri, il regista Pupi Avati per promuovere la cultura e l’ex comandante generale della Finanza Giorgio Toschi con un focus sulla contraffazione e sul terrorismo finanziario. Ha poi aggiunto una terza nomina alla valdostana Emily Rini che si occuperà dei rapporti con le Regioni e con le aree montane italiane”. Così La Stampa raccogliendo le parole della coordinatrice di Forza Italia in Valle d’Aosta e già presidente del Consiglio regionale: “Credo sia molto importante per la nostra regione”.