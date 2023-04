La cucina italiana deve essere Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Trovo apprezzabile lo sforzo del Governo che vuole proporre di fare diventare la cucina italiana Patrimonio Mondiale dell’Umanità all’UNESCO. La cucina italiana rappresenta la nostra cultura. L’Italia è un Paese con molte realtà culturali al suo interno. Noi vediamo la cucina altoatesina, la quale si rifà a quella tirolese, e quella siciliana, la quale si rifà alle tradizioni greca, araba, normanna e spagnola. Un piatto come il risotto alla pilota, tipico della zona nella quale vivo, Roncoferraro, si rifà alla cultura del posto, una cultura agricola fondata sul riso.

Gli arrosticini abruzzesi, i famosi spiedini di carne di pecora, sono un piatto che rispecchia la tradizione della pastorizia della regione d’origine. I bucatini all’amatriciana si rifanno alla cultura alimentare del Lazio e dell’Abruzzo, le quali, come ho accennato prima, sono terre di pastorizia e di allevamenti.

La pizza napoletana ricalca la storia del sud del Lazio e della Campania, con la tradizione dei pescatori. L’arancino siciliano nacque dalla cultura araba e poi fu “perfezionato” durante il regno del sovrano Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia.

Dunque, la cucina italiana è molto varia. Addirittura, varia di zona in zona e di famiglia in famiglia. Magari, lo stesso piatto può essere fatto in un modo da una famiglia e può essere fatto in un altro dal vicino. Dietro ai piatti vi sono anche le tradizioni di famiglia. Oltre a ciò, nella cucina italiana vi sono varie “stratificazioni” storiche. In Sicilia, per esempio, abbiamo i dolci al miele di origine greca ed il cous cous di origine araba.

Nella cucina italiana vi sono storia, cultura e tradizioni antiche. Per questo motivo, essa è amata nel mondo e merita di essere dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.