Ci sono mappe che mentono. Non perché siano sbagliate, ma perché abituano lo sguardo a osservare il mondo sempre dalla stessa prospettiva: grandi potenze, conflitti più rumorosi, capitali che monopolizzano il racconto globale. Nel frattempo, intere regioni strategiche restano ai margini dell’attenzione internazionale. Tra queste c’è il Centro America. E con esso, il grande universo caraibico.

Un arcipelago di interessi geopolitici, economici, culturali e migratori che troppo spesso viene raccontato solo quando esplode una crisi, un’emergenza climatica o un’emigrazione di massa. Eppure è proprio lì che passano oggi rotte commerciali decisive, nuove alleanze diplomatiche, sfide energetiche, tensioni sociali, investimenti globali e relazioni internazionali che riguardano anche l’Europa e l’Italia molto più di quanto si immagini.

Azzurro Caribe nasce — e da oggi rilancia la propria missione — con una convinzione semplice: raccontare ciò che altri guardano distrattamente.

Vogliamo essere un giornale che osserva il mondo dal mare che unisce le Americhe. Un punto di osservazione privilegiato su Panama, Repubblica Dominicana, Guatemala, Honduras, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua e sull’intero mosaico geopolitico dei Caraibi, senza dimenticare il legame profondo con le comunità italiane all’estero, la diplomazia, le imprese, il turismo, le migrazioni e i nuovi equilibri internazionali.

Fare informazione internazionale oggi significa soprattutto una cosa: resistere alla superficialità. Viviamo un tempo in cui tutto corre, tutto viene semplificato, tutto sembra ridursi a slogan. Ma la realtà è più ostinata. Richiede contesto, memoria, verifica dei fatti e capacità di leggere le connessioni invisibili tra eventi lontani che, in realtà, parlano direttamente anche a noi.

Questo giornale non sarà un luogo di tifoserie ideologiche né di propaganda. Non inseguiremo il clamore fine a se stesso. Cercheremo invece di offrire analisi, notizie verificate, pluralità di punti di vista e uno sguardo internazionale capace di tenere insieme cronaca e profondità. Con un’idea molto precisa: le periferie del mondo non esistono. Esistono soltanto luoghi che qualcuno ha smesso di raccontare bene.

Da oggi, Azzurro Caribe prova a farlo con più ambizione, più attenzione e più coraggio. Perché capire il Centro America e i Caraibi significa capire una parte del futuro. E il giornalismo, quando serve davvero, dovrebbe avere proprio questo compito: arrivare un po’ prima del rumore. Ringrazio di cuore l’editore Ricky Filosa per l’opportunità di potere parlare da queste colonne a tutti voi.

*direttore AzzurroCaribe.com