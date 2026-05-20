L’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Dominicana, Sergio Maffettone, ha partecipato lo scorso 12 maggio a Punta Cana alla cerimonia inaugurale della 60ª Assemblea Generale del Centro Interamericano delle Amministrazioni Tributarie.

La conferenza internazionale, dedicata al tema della “Trasformazione digitale delle amministrazioni fiscali”, ha riunito autorità fiscali, esperti e organizzazioni internazionali provenienti da Americhe, Europa, Africa, Asia e Oceania, con l’obiettivo di promuovere il confronto sulle strategie di modernizzazione dei sistemi tributari e sull’innovazione digitale nella gestione fiscale.

La cerimonia di apertura è stata presieduta da Pedro Porfirio Urrutia, direttore della Direzione Generale delle Imposte Interne della Repubblica Dominicana.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’Italia, rappresentata dalla Guardia di Finanza attraverso il generale di brigata Antonio D’Agostino, esperto del Corpo accreditato nella Repubblica Dominicana e basato a Panama.

L’Assemblea Generale del CIAT rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla cooperazione fiscale e alla modernizzazione delle amministrazioni tributarie, con particolare attenzione alle sfide poste dalla digitalizzazione, dalla trasparenza fiscale e dalla lotta all’evasione internazionale.