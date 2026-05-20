Roma continua a correre nel turismo e si prepara a superare i numeri record già registrati nel 2025.

La Capitale si conferma uno dei principali motori economici italiani grazie a un mix di cultura, grandi eventi, sport e attrattività internazionale che continua ad attirare milioni di visitatori da tutto il mondo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel 2025 gli arrivi turistici a Roma hanno raggiunto quota 27,7 milioni, con un incremento del 3,6% rispetto al 2024, mentre le presenze hanno sfiorato i 63 milioni (+3,1%).

La crescita non si è fermata nemmeno nel 2026. Nel secondo bimestre dell’anno, nonostante le tensioni internazionali legate alla crisi tra Stati Uniti e Iran, i visitatori sono aumentati di un ulteriore 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Uno dei dati più significativi riguarda la permanenza media dei turisti, salita a 4,1 notti: un dato triplicato rispetto al periodo pre-pandemia e indicativo di una città che riesce sempre più a trattenere i visitatori grazie a un’offerta articolata e internazionale.

Secondo uno studio di Sociometrica, il valore aggiunto generato dal turismo nella Capitale potrebbe raggiungere nel 2026 i 15 miliardi di euro.

A commentare i numeri è stato l’assessore capitolino al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, che ha sottolineato come si tratti di un valore «pari ai ricavi comprensivi dell’indotto registrati insieme da Milano, Napoli e Firenze».

Onorato ha inoltre ricordato che dal 2021 a Roma sono state registrate 176 nuove aperture alberghiere, segnale della fiducia degli investitori internazionali nelle prospettive di crescita della città.

«Chi investe centinaia di milioni di euro non sceglie casualmente dove farlo — ha spiegato — ma sulla base di indicatori economici concreti che mostrano una Roma in forte crescita».

Il turismo rappresenta oggi il principale motore dell’economia romana. Nel 2025 il PIL della Capitale, considerando anche la Città metropolitana, ha sfiorato i 210 miliardi di euro, pari a circa un decimo dell’intera economia nazionale, con una crescita dello 0,9%, quasi doppia rispetto alla media italiana.

Sul fronte dell’attrattività internazionale, Roma ha inoltre guadagnato terreno nella classifica “Europe’s Best Cities 2026” realizzata da Resonance Consultancy, superando Barcellona e piazzandosi al quarto posto in Europa dietro soltanto a Londra, Parigi e Berlino.

Determinante, secondo gli analisti, il ruolo dei grandi eventi culturali e sportivi che negli ultimi anni hanno trainato il turismo romano. Dai concerti al Circo Massimo e allo Stadio Olimpico alle grandi sfilate di moda ospitate a Villa Torlonia, fino agli appuntamenti sportivi internazionali.

Tra questi spiccano gli Internazionali BNL d’Italia, che quest’anno, anche grazie all’effetto “Sinnermania” legato al successo di Jannik Sinner, hanno chiuso con oltre 400mila spettatori e un indotto economico stimato vicino a un miliardo di euro.