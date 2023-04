ARGENTINA | Pessimi servizi consolari a La Plata, Borghese (MAIE) interroga Tajani

Per sapere “quali misure e iniziative si intenda assumere, e con quali tempistiche, per risolvere e migliorare le problematiche e i disservizi che riguardano la rappresentanza consolare di La Plata”

Totalmente inefficienti i servizi consolari nel Consolato di La Plata, Argentina; pessimo il trattamento che ricevono i nostri connazionali. Per questo il Sen. Mario Borghese (MAIE) si rivolge al ministro degli Esteri Antonio Tajani con una interrogazione parlamentare, chiedendo di sapere “quali misure e iniziative si intenda assumere, e con quali tempistiche, per risolvere e migliorare le problematiche e i disservizi che riguardano la rappresentanza consolare di La Plata, in modo da ristabilire un positivo rapporto con i cittadini”.

Di seguito, pubblichiamo in testo integrale dell’interrogazione:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Attività del Consolato Generale d’Italia a La Plata

Alla cortese attenzione

Ecc.mo Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Premesso che

i consolati italiani all’estero rappresentano un presidio fondamentale della rete diplomatica e della presenza dello Stato nel mondo agendo sia da punto di contatto tra le autorità italiane e quelle straniere, ma anche fornendo, in quei territori meno centrali, servizi di primaria importanza ai

cittadini italiani all’estero e stranieri che per qualsiasi motivo debbano interagire con il nostro Paese;

cittadini italiani all’estero e stranieri che per qualsiasi motivo debbano interagire con il nostro Paese; il Consolato generale d’Italia a La Plata è una sede di particolare rilievo nell’ambito delle rappresentanze diplomatiche in Sudamerica sia per la propria dislocazione nei pressi della capitale argentina, Buenos Aires, che per la significativa presenza di connazionali e cittadini stranieri che

guardano con interesse al nostro Paese e che debbono poter agilmente usufruire dei servizi consolari;

guardano con interesse al nostro Paese e che debbono poter agilmente usufruire dei servizi consolari; tra i servizi che vengono prestati dal Consolato di La Plata si citano a titolo esemplificativo i servizi relativi alla cittadinanza, al rilascio dei passaporti, all’anagrafe e allo stato civile, all’ufficio legale/notarile e all’assistenza sociale;

da qualche tempo l’operatività del Consolato si è rilevata sotto plurimi profili inadeguata rispetto agli standard previsti: sono numerosissime le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e dei COMITES locali che lamentano gravi disservizi in particolare in relazione ai tempi di evasione

delle pratiche, agli orari di apertura degli uffici, alle modalità di gestione dei rapporti e di comunicazione con il pubblico;

delle pratiche, agli orari di apertura degli uffici, alle modalità di gestione dei rapporti e di comunicazione con il pubblico; la responsabilità della gestione, del coordinamento e in definitiva della funzionalità della sede consolare ricade, quale organo di vertice dell’Amministrazione, sul Console Generale, carica che a La Plata è ricoperta dal giugno 2019 dal dott. Filippo Romano;

considerato che

il Governo ha da sempre manifestato l’importanza della semplificazione delle procedure, dell’abbattimento dei tempi della Pubblica Amministrazione;

SI CHIEDE

di sapere quali misure e iniziative si intenda assumere, e con quali tempistiche, per risolvere e migliorare le problematiche e i disservizi richiamati nella parte premessuale e che riguardano la rappresentanza consolare di La Plata in modo da ristabilire un positivo rapporto con i cittadini.