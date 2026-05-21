I direttori, i giornalisti, i corrispondenti delle testate giornalistiche, radiotelevisive e online sono invitati a partecipare alle giornate inaugurali del progetto sociale, educativo e sportivo promosso dall’A.S.D. Orlandina Calcio e da ANSPI Sicilia.

L’iniziativa, di durata triennale (2026-2028) e interamente finanziata dalla presidenza del club biancazzurro, si presenta come un innovativo Patto per il Welfare Generazionale, pensato per sostenere concretamente giovani e famiglie del territorio attraverso sport, formazione e inclusione sociale.

Tra gli interventi previsti figurano:

borse di studio al merito scolastico per un valore di 5.000 euro annui, attraverso il Premio “Sport e Futuro di Massimo Romagnoli”;

la totale gratuità della Scuola Calcio;

corsi gratuiti di lingue e informatica destinati ai minori appartenenti a fasce sociali fragili.

Il progetto nasce con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e rafforzare il ruolo educativo dello sport come strumento di crescita personale e comunitaria.

Le due giornate inaugurali vedranno la partecipazione di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo ecclesiastico e protagonisti dello sport nazionale e internazionale.

PROGRAMMA PER GLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE

VENERDÌ 22 MAGGIO 2026 – ORE 18:00

Aula Consiliare “Falcone-Borsellino” – Palazzo Europa, Capo d’Orlando

Conferenza stampa di presentazione

Illustrazione delle linee strategiche del progetto “Orlandina Calcio – ANSPI Sicilia: Un Campo per Crescere” a cura di Massimo Romagnoli e di Gaetano Vicario.

Presentazione editoriale

Anteprima del volume celebrativo dedicato alla storia dell’Orlandina Calcio, testimonianza dell’identità sportiva e sociale del territorio.

Tavolo istituzionale

Interverranno:

il sindaco di Capo d’Orlando Francesco Ingrillì;

il presidente nazionale ANSPI Giuseppe Dessì;

il presidente del Comitato Regionale LND-FIGC Sandro Morgana;

la garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Francesca Silvestri.

Cerimonia di gratitudine

Consegna di targhe commemorative alla memoria degli storici presidenti dell’Orlandina Calcio, alle “vecchie glorie” del club — tra cui gli ex calciatori di Serie A Fabio Parisi e Manuel Coppola — e ai partner del Terzo Settore, tra cui Pro Loco, Circolo Avvenire e Circolo Aurora.

SABATO 23 MAGGIO 2026 – ORE 09:30

Palazzetto dello Sport “PalaFantozzi” – Capo d’Orlando

Pasqua dello Sport

Santa Messa solenne officiata da Guglielmo Giombanco, vescovo della diocesi di Patti, alla presenza della popolazione scolastica, dei giovani atleti e delle famiglie.

Spazio testimonianze & internazionalità

Interventi e incontri con i testimonial ufficiali dell’iniziativa:

Gianluca Basile, leggenda del basket italiano e argento olimpico;

Palmi Fontanot e Marika Costabile, protagonisti della storica promozione in Serie B1 della Pallavolo Paladina.

Lancio del bando

Presentazione ufficiale dei criteri di assegnazione delle borse di studio rivolte agli studenti del territorio e alle autorità scolastiche presenti.

INFORMAZIONI PER STAMPA E TV

Postazioni e accrediti

All’interno dell’Aula Consiliare (venerdì) e nel parterre del PalaFantozzi (sabato) saranno predisposte aree tecniche dedicate a troupe televisive, fotografi e operatori dell’informazione.

Press Corner e interviste

Al termine della conferenza stampa di venerdì (ore 19:30) e al termine degli eventi di sabato (ore 12:00), relatori, autorità istituzionali, testimonial sportivi e rappresentanti dell’organizzazione saranno disponibili per interviste audio-video dedicate.

Per esigenze organizzative e per il rilascio dei pass stampa, si invita a confermare la presenza della propria testata, troupe o corrispondente entro le ore 14:00 di venerdì 22 maggio 2026 all’indirizzo e-mail della segreteria organizzativa.