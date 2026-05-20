Si è svolto martedì 19 maggio, presso gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, il convegno “Partenariato Professionale Italia-America Latina: valorizzazione del capitale umano nel contesto dell’Unione Europea”, organizzato da ALS-MCL Provinciale di Roma, con la partecipazione dell’On. Fabio Porta, rappresentanti istituzionali, diplomatici, del mondo del lavoro e dell’associazionismo.

Nel suo intervento, l’On. Porta – eletto con il PD nella ripartizione estera Sud America – ha sottolineato il valore del legame storico, culturale e umano tra Italia e America Latina, evidenziando la necessità di trasformarlo in percorsi concreti di mobilità professionale, formazione e inserimento lavorativo regolare.

“L’Italia e l’America Latina possono costruire insieme un modello di cooperazione fondato su lavoro, competenze e legalità”, ha dichiarato Porta.

“Dobbiamo valorizzare il capitale umano latinoamericano e il grande patrimonio degli italo-discendenti, creando canali ordinati e trasparenti”.

Porta ha richiamato anche l’esperienza spagnola sulle politiche migratorie legate al lavoro e ha illustrato il proprio disegno di legge per favorire il rientro di giovani italiani dall’estero, expat, italici e discendenti di emigrati italiani.

“Il partenariato professionale non deve restare un’iniziativa episodica, ma diventare un percorso stabile tra istituzioni, Ambasciate, imprese e associazioni”, ha concluso Porta.