Il Canada continua a cercare personale sanitario qualificato e guarda con crescente interesse agli infermieri italiani. Le nuove offerte di lavoro rivolte ai professionisti provenienti dall’Italia prevedono stipendi che possono arrivare fino a 5mila euro al mese, oltre a una serie di agevolazioni pensate per facilitare il trasferimento e l’inserimento lavorativo.
Tra i benefit previsti figurano il pagamento delle spese di trasferimento, il supporto per le pratiche migratorie, corsi di lingua e percorsi di accompagnamento professionale per favorire l’integrazione nel sistema sanitario canadese.
L’iniziativa nasce dalla forte necessità di personale specializzato da parte delle strutture sanitarie canadesi, che da tempo devono fare i conti con una carenza di infermieri e operatori qualificati. Proprio per questo motivo il Canada punta sempre più al reclutamento internazionale, considerato fondamentale per sostenere il sistema sanitario del Paese.
Gli infermieri italiani risultano particolarmente apprezzati per il livello di preparazione professionale, la qualità della formazione e la capacità di adattamento in contesti internazionali. Un elemento che rende il personale sanitario italiano molto richiesto anche all’estero.
Le opportunità riguardano soprattutto alcune province canadesi dove il fabbisogno di personale sanitario è più elevato e dove vengono offerte condizioni economiche competitive rispetto a quelle disponibili in molti contesti italiani.
Oltre all’aspetto economico, a rendere attrattiva l’esperienza canadese sono anche le prospettive di crescita professionale, la stabilità occupazionale e i servizi di supporto messi a disposizione per i lavoratori stranieri.
Il fenomeno riaccende però anche il dibattito sulla cosiddetta “fuga dei professionisti” dall’Italia, in particolare nel settore sanitario, dove ospedali e strutture pubbliche continuano a denunciare carenze di personale e difficoltà nel reperire infermieri.
Allo stesso tempo, cresce il numero di giovani professionisti italiani interessati a esperienze lavorative internazionali, considerate un’opportunità per migliorare le proprie condizioni economiche, acquisire nuove competenze e costruire percorsi professionali più competitivi in un mercato del lavoro sempre più globale.