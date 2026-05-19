Riparte ufficialmente online Azzurro Caribe, storico periodico dedicato agli italiani del Centro America e dei Caraibi. A comunicarlo è il giornalista ed editore Ricky Filosa, che ha deciso di rilanciare il progetto digitale affidandone la direzione al collega Andrea Di Bella, giornalista siciliano con una lunga esperienza nel mondo dell’informazione, dell’editoria e della comunicazione istituzionale.

Una scelta nata da un rapporto consolidato di stima e fiducia reciproca, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame con le comunità italiane all’estero e ampliare la diffusione dei contenuti del giornale.

Filosa spiega: “Abbiamo deciso di rilanciare ufficialmente il sito web di Azzurro Caribe, nato qualche anno fa ma poi parcheggiato per un periodo in attesa di capire verso dove volevamo andare, per consentire anche a chi non riusciamo a raggiungere con il nostro periodico cartaceo di poter attingere all’informazione che proponiamo ai lettori. Con loro, vogliamo condividere – anche online – la nostra visione culturale e politica di ciò che accade intorno a noi”.

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L’editore esprime piena fiducia nel nuovo direttore della versione digitale di Azzurro Caribe: “Sono sicuro che Andrea farà un ottimo lavoro. Ho piena fiducia in lui. Sarà in grado di rendere gli italiani del Centro America e dei Caraibi, ma in realtà di tutte le Americhe, ancora più protagonisti”.

Entusiasmo esprime anche il neo direttore Andrea Di Bella: “Ho accolto subito l’invito dell’amico e collega Ricky per due motivi. Il primo è la gratitudine, lui sa. Il secondo è la scommessa di un progetto nuovo, entusiasmante, internazionale, che mi proietterà in un panorama certamente esaltante e ricco di spunti nuovi. Guarderemo al Centro America, ai Caraibi, ma anche all’informazione dal mondo con uno sguardo anche sull’Italia”.

Il ritorno online di Azzurro Caribe rappresenta un nuovo passo nel percorso editoriale del giornale, che punta a dare voce agli italiani residenti oltre oceano, raccontandone storie, iniziative, successi e problematiche, con uno sguardo sempre attento al rapporto tra Italia e comunità italiane nel mondo.