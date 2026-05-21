Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia e in gran parte del mondo occidentale. Eppure molte di esse sono ampiamente prevenibili: con stili di vita adeguati, monitoraggio periodico e, quando necessario, un buon consulto dal cardiologo.
La cardiologia preventiva non riguarda solo chi ha già avuto un problema cardiaco: riguarda chiunque voglia conoscere e gestire il proprio rischio prima che si trasformi in emergenza.
Cosa fa il cardiologo: oltre la cura, la prevenzione
Il cardiologo è lo specialista del cuore e del sistema circolatorio, ma il suo lavoro non si esaurisce nella diagnosi e nel trattamento delle patologie. Una parte sempre più rilevante della cardiologia moderna è dedicata alla prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria: valutare il profilo di rischio di un paziente, individuare anomalie in fase precoce e impostare misure preventive personalizzate.
Durante una visita cardiologica il medico raccoglie la storia clinica e familiare, misura la pressione arteriosa, ausculta il cuore e i polmoni, e in molti casi esegue un elettrocardiogramma (ECG). Sulla base di questi elementi può prescrivere approfondimenti come l’ecocardiogramma, il test da sforzo o l’holter cardiaco.
Le patologie cardiovascolari più diffuse che il cardiologo affronta
Ecco le condizioni che più frequentemente portano un paziente a una valutazione cardiologica:
- Ipertensione arteriosa: il “killer silenzioso” per eccellenza. Spesso asintomatica, se non trattata aumenta drasticamente il rischio di infarto, ictus e insufficienza renale.
- Aritmie: alterazioni del ritmo cardiaco che spaziano dalle extrasistole (spesso benigne) alla fibrillazione atriale (che richiede trattamento per il rischio di ictus).
- Malattia coronarica: ostruzione parziale o totale delle arterie coronarie, responsabile dell’angina e dell’infarto miocardico.
- Scompenso cardiaco: il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficiente. Si manifesta con affanno, gonfiore alle gambe e stanchezza.
- Valvulopatie: alterazioni delle valvole cardiache, spesso identificate con un soffio all’auscultazione e confermate dall’ecocardiogramma.
Ogni quanto fare un controllo cardiologico? Le raccomandazioni per fascia d’eta
- Fino ai 40 anni senza fattori di rischio: un ECG di base e una visita cardiologica ogni 3-5 anni sono generalmente sufficienti.
- Tra i 40 e i 60 anni: visita cardiologica ogni 1-2 anni, con attenzione a pressione, colesterolo e glicemia.
- Oltre i 60 anni o con patologie note: follow-up annuale o più frequente, stabilito dallo specialista.
Come prepararsi alla visita di cardiologia
Per ottenere il massimo dalla visita è utile presentarsi con:
- Esami precedenti: ECG, ecocardiogrammi, holter, esami del sangue (in particolare colesterolo, glicemia, creatinina).
- Elenco dei farmaci assunti: compresi integratori e fitoterapici.
- Misurazioni della pressione: se si tiene un diario pressorio, portarlo. Valori rilevati in diversi momenti della giornata sono molto più utili di una singola misurazione ambulatoriale.
- Storia familiare: riferire eventuali casi di infarto o ictus in parenti di primo grado, soprattutto se avvenuti prima dei 60 anni.
Ci sono liste d’attesa a Garbatella?
Per le visite cardiologiche nel sistema pubblico romano i tempi di attesa possono essere lunghi, soprattutto per le prestazioni non urgenti. Chi cerca una soluzione più rapida può rivolgersi ai poliambulatori privati o accreditati SSN presenti nella zona Garbatella-Ostiense, dove la prenotazione è diretta e i tempi generalmente più contenuti.