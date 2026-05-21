Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia e in gran parte del mondo occidentale. Eppure molte di esse sono ampiamente prevenibili: con stili di vita adeguati, monitoraggio periodico e, quando necessario, un buon consulto dal cardiologo.

La cardiologia preventiva non riguarda solo chi ha già avuto un problema cardiaco: riguarda chiunque voglia conoscere e gestire il proprio rischio prima che si trasformi in emergenza.

Cosa fa il cardiologo: oltre la cura, la prevenzione

Il cardiologo è lo specialista del cuore e del sistema circolatorio, ma il suo lavoro non si esaurisce nella diagnosi e nel trattamento delle patologie. Una parte sempre più rilevante della cardiologia moderna è dedicata alla prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria: valutare il profilo di rischio di un paziente, individuare anomalie in fase precoce e impostare misure preventive personalizzate.

Durante una visita cardiologica il medico raccoglie la storia clinica e familiare, misura la pressione arteriosa, ausculta il cuore e i polmoni, e in molti casi esegue un elettrocardiogramma (ECG). Sulla base di questi elementi può prescrivere approfondimenti come l’ecocardiogramma, il test da sforzo o l’holter cardiaco.

Le patologie cardiovascolari più diffuse che il cardiologo affronta

Ecco le condizioni che più frequentemente portano un paziente a una valutazione cardiologica:

Ipertensione arteriosa : il “killer silenzioso” per eccellenza. Spesso asintomatica, se non trattata aumenta drasticamente il rischio di infarto, ictus e insufficienza renale.

: il “killer silenzioso” per eccellenza. Spesso asintomatica, se non trattata aumenta drasticamente il rischio di infarto, ictus e insufficienza renale. Aritmie : alterazioni del ritmo cardiaco che spaziano dalle extrasistole (spesso benigne) alla fibrillazione atriale (che richiede trattamento per il rischio di ictus).

: alterazioni del ritmo cardiaco che spaziano dalle extrasistole (spesso benigne) alla fibrillazione atriale (che richiede trattamento per il rischio di ictus). Malattia coronarica : ostruzione parziale o totale delle arterie coronarie, responsabile dell’angina e dell’infarto miocardico.

: ostruzione parziale o totale delle arterie coronarie, responsabile dell’angina e dell’infarto miocardico. Scompenso cardiaco : il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficiente. Si manifesta con affanno, gonfiore alle gambe e stanchezza.

: il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficiente. Si manifesta con affanno, gonfiore alle gambe e stanchezza. Valvulopatie: alterazioni delle valvole cardiache, spesso identificate con un soffio all’auscultazione e confermate dall’ecocardiogramma.

Ogni quanto fare un controllo cardiologico? Le raccomandazioni per fascia d’eta

Fino ai 40 anni senza fattori di rischio : un ECG di base e una visita cardiologica ogni 3-5 anni sono generalmente sufficienti.

: un ECG di base e una visita cardiologica ogni 3-5 anni sono generalmente sufficienti. Tra i 40 e i 60 anni : visita cardiologica ogni 1-2 anni, con attenzione a pressione, colesterolo e glicemia.

: visita cardiologica ogni 1-2 anni, con attenzione a pressione, colesterolo e glicemia. Oltre i 60 anni o con patologie note: follow-up annuale o più frequente, stabilito dallo specialista.

Come prepararsi alla visita di cardiologia

Per ottenere il massimo dalla visita è utile presentarsi con:

Esami precedenti : ECG, ecocardiogrammi, holter, esami del sangue (in particolare colesterolo, glicemia, creatinina).

: ECG, ecocardiogrammi, holter, esami del sangue (in particolare colesterolo, glicemia, creatinina). Elenco dei farmaci assunti : compresi integratori e fitoterapici.

: compresi integratori e fitoterapici. Misurazioni della pressione : se si tiene un diario pressorio, portarlo. Valori rilevati in diversi momenti della giornata sono molto più utili di una singola misurazione ambulatoriale.

: se si tiene un diario pressorio, portarlo. Valori rilevati in diversi momenti della giornata sono molto più utili di una singola misurazione ambulatoriale. Storia familiare: riferire eventuali casi di infarto o ictus in parenti di primo grado, soprattutto se avvenuti prima dei 60 anni.

Ci sono liste d’attesa a Garbatella?

Per le visite cardiologiche nel sistema pubblico romano i tempi di attesa possono essere lunghi, soprattutto per le prestazioni non urgenti. Chi cerca una soluzione più rapida può rivolgersi ai poliambulatori privati o accreditati SSN presenti nella zona Garbatella-Ostiense, dove la prenotazione è diretta e i tempi generalmente più contenuti.