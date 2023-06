Italiani all’estero, Odoguardi (MAIE): “Merlo nel Comitato di presidenza, MAIE in prima linea anche nel CGIE”

“Un grande risultato per il nostro Movimento, che così potrà continuare a lavorare in prima linea per gli italiani nel mondo, anche nel comitato ristretto del CGIE”

“Ricardo Merlo, presidente MAIE, è stato eletto nel Comitato di presidenza del Consiglio Generale degli italiani all’estero. Un grande risultato per il nostro Movimento, che così potrà continuare a lavorare in prima linea per gli italiani nel mondo, anche nel comitato ristretto del CGIE, fondamentale organo di rappresentanza per gli italiani all’estero”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, che prosegue: “Buon lavoro dunque a tutti i componenti del Comitato di presidenza, ai nuovi vicesegretari del Consiglio e ai presidenti delle commissioni. Rinnovo ancora una volta l’augurio che questo nuovo CGIE abbia il coraggio e la forza, e la necessaria compattezza, per affrontare e sciogliere alcuni dei nodi che riguardano gli italiani all’estero, a cominciare dalla necessità di migliori servizi consolari e di una vera riforma del voto all’estero. Non ci si perda in chiacchiere – conclude Odoguardi -, ma si dimostri agli italiani nel mondo di essere in grado di perseguire e raggiungere risultati concreti”.