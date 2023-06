CGIE | Schiavone: “Ora al lavoro”. Ecco il nuovo Comitato di presidenza

Michele Schiavone, segretario generale del CGIE, nella sua relazione in occasione dell’Assemblea di insediamento del Consiglio, tenutasi mercoledì 26 giugno alla Farnesina, ha detto: “Il Consiglio generale degli italiani all’estero, che si insedia nella sua quinta consiliatura, si è rinnovato per due terzi registrando tra i consiglieri alcuni esponenti della nuova mobilità, studenti universitari, ricercatori e la stessa presenza femminile della scorsa tornata, ancora troppo limitata rispetto al raggiungimento della parità e delle pari opportunità cui aspiriamo”.

“Il CGIE – prosegue Schiavone – ha vissuto un limbo durato oltre un anno e mezzo a causa della definizione di uno strano tipo di ordinaria amministrazione imposto da una comunicazione, che riportava il succo di un parere dell’Avvocatura dello Stato, in base al quale il CGIE, di fatto, non ha potuto riunirsi nemmeno da remoto, dopo l’elezione dei consiglieri rappresentanti le comunità all’estero, e ha dovuto attendere da aprile 2022 a marzo 2023 la firma del decreto di nomina dei consiglieri di nomina governativa!”.

LEGGI ANCHE VIDEO | Ricky Filosa intervista Michele Schiavone, Segretario Generale CGIE – Italia chiama Italia

Schiavone ricorda che “l’ultima riunione del CGIE uscente si è tenuta nel dicembre 2021 per celebrare la plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-PA-CGIE” e sottolinea che “le condizioni della nostre comunità e le caratteristiche della nuova massiccia emigrazione dall’Italia sono cambiate profondamente e il definire quest’ultima ‘nuova mobilità’ significa solo edulcorare un fenomeno che riguarda non soltanto plurilaureati, ma anche tutte le altre fasce della vita sociale”, ha concluso.

ECCO IL NUOVO COMITATO DI PRESIDENZA

Dopo aver eletto il segretario generale, i vicesegretari d’area e di nomina governativa, il Consiglio generale degli italiani all’estero ha completato la formazione del Comitato di presidenza con altri quattro consiglieri. Per l’Europa è stato eletto Tommaso Conte (Germania); per l’America Latina Walter Petruzziello (Brasile) mentre per l’area anglofona extra Ue Rocco Di Trolio (Canada). Per l’area di nomina governativa, infine, è stato eletto Ricardo Merlo (Maie).

Il Comitato di Presidenza del Cgie è composto quindi dal segretario generale Michele Schiavone, dai vicesegretari d’area Maria Chiara Prodi (Europa), Silvana Mangione (Anglofoni extra Ue), Mariano Gazzola (Sud America) e Gianluca Lodetti (nomina governativa) e dai consiglieri Tommaso Conte (Europa), Walter Petruzziello (Sud America), Rocco Di Trolio (Anglofoni extra Ue) e Ricardo Merlo (nomina governativa).