Italiani all’estero, Odoguardi (MAIE): “Fondamentale promuovere la cultura italiana nel mondo, in arrivo borse di studio targate MAIE”

Lo scorso 25 maggio a Washington DC si è tenuta la 34esima edizione del National Education and Leadership Awards (NELA) Gala, organizzata dalla Sons of Italy Foundation, il braccio filantropico di Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA).

Erano presenti, tra gli altri, l’Ambasciatrice d’Italia Mariangela Zappia, Presidente Onoraria del Gala, e cinque personalità della collettività italo-americana che sono state insignite quest’anno per il loro contributo a favore della collettività: il Membro del Congresso Bill Pascrell, co-presidente della Italian American Congressional Delegation; l’attore Tony Lo Bianco; e figure di spicco del mondo imprenditoriale statunitense quali Anthony Naccarato, Jill Albertelli e Augustin Tellez.

E’ stata una serata celebrativa del contributo degli italo americani al successo degli Stati Uniti e delle solide relazioni con l’Italia; durante l’evento, sono state attribuite borse di studio a giovani italo-americani meritevoli.

Come vicepresidente MAIE, un movimento culturale nato da e per gli italiani all’estero, plaudo all’iniziativa e rivolgo le mie più vive congratulazioni alle personalità italo-americane premiate. Organizzazioni come la Sons of Italy Foundation svolgono certamente un ruolo fondamentale nel mantenere vive le tradizioni italiane e nel tenere alta la bandiera dell’italianità.

Come Movimento Associativo Italiani all’Estero, presente anche negli Stati Uniti, teniamo moltissimo alla diffusione della cultura italiana nel mondo. Anche per questo, lo ricordo con fierezza, come MAIE, quando siamo stati al governo, abbiamo contribuito con forza a stanziare la somma record di 50 milioni di euro per la promozione della nostra cultura e delle lingua italiana all’estero. E sempre come MAIE, nelle prossime settimane consegneremo a Boston, nella sede del Club Italia, due borse di studio a figli di residenti italiani che si sono distinti in questo anno accademico.

Da parte nostra, continua l’impegno a favore degli italiani residenti oltre confine e del Sistema Italia nel mondo.

Vincenzo Odoguardi

Vicepresidente MAIE