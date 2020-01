Italiani all’estero, Lega nel Mondo si allarga: costituita la sezione di Dortmund

Si è svolto a Dortmund un incontro che ha formalizzato la costituzione del gruppo locale della Lega, ulteriore tassello per la strutturazione del Carroccio in Germania.

Marco Tirapelle, commissario per il territorio tedesco, spiega che “sono molti i nostri connazionali che ci stanno contattando per fare parte di Lega nel Mondo, animati dalla volontà di sostenere attivamente le politiche della Lega di Matteo Salvini; per questo stiamo costituendo nuove sezioni, per dare una copertura capillare a tutto il territorio”.

Altra iniziativa leghista a Colonia, con la partecipazione di numerosi nuovi simpatizzanti: nell’occasione, sono state avanzate delle proposte concrete per un sistema di voto più efficace e democratico, mentre una serie di osservazioni sui disservizi che caratterizzano il consolato italiano della città sono state sollevate.

Per Ignazio Crapanzano, coordinatore cittadino, “i nostri connazionali manifestano un grande bisogno di rappresentanza: si sentono abbandonati e noi siamo qui per dare loro una voce forte e chiara”.