Italiani all’estero, Italia Viva incontra la comunità italiana a Bruxelles

Si è tenuto a Bruxelles un incontro di Italia Viva con la comunità degli italiani residenti in Belgio. Presenti la ministra per l’Agricoltura Teresa Bellanova, l’eurodeputato Nicola Danti e la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente gruppo Italia Viva. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi connazionali.

Garavini durante il suo intervento ha dichiarato: “Ci sono temi globali, come l’ambiente, la cura del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, che ci impongono soluzioni altrettanto collettive. Non possiamo essere all’altezza di queste sfide se non ragioniamo nella cornice europea”.

“Proprio in tempi di populismi, è ancora più importante riscoprire il messaggio inclusivo europeo. L’Europa è la nostra grande casa ed è per questo che dobbiamo sostenere ancora più convintamente le forze progressiste europeiste. Un complesso di valori – ha commentato la senatrice – che Italia Viva certamente promuove da sempre”.