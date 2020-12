Italiani all’estero, Anita Arena responsabile Marketing e Comunicazione del MAIE Londra

“Sono convinta che la comunicazione sia un aspetto fondamentale della politica. Farò del mio meglio per contribuire alla crescita del MAIE a Londra e più in generale in tutto il Regno Unito”

Anita Arena è la responsabile Marketing e Comunicazione del MAIE Londra, nominata dal coordinatore del MAIE Londra Raffaele Misceo.

Campana di origine, laureata in Comunicazione Istituzionale e di Impresa, vive da tre anni nel Regno Unito ma da oltre cinque anni è attiva nel tessere relazioni internazionali con italiani residenti ovunque nel mondo.

Da circa due anni a Londra opera nel settore dell’internazionalizzazione con l’ambizione di rappresentare le eccellenze italiane nel mondo, supportando piccole/medie aziende e imprenditori che intendono avere successo all’estero.

“Sono fiera di entrare a far parte del MAIE, un Movimento di italiani all’estero da sempre in prima linea per difendere gli interessi e i diritti dei nostri connazionali, ovunque siano nel mondo”, commenta Arena.

“Insieme agli altri coordinatori MAIE ci stiamo preparando a un 2021 ricco di iniziative, virtuali e – appena possibile – sul territorio, tese a diffondere la visione culturale e politica del MAIE. Sono convinta che la comunicazione sia un aspetto fondamentale della politica. Farò del mio meglio – conclude – per contribuire alla crescita del MAIE a Londra e più in generale in tutto il Regno Unito”.