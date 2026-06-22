L’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) consolida ulteriormente il dialogo tra Italia e Perù. Il Segretario Generale dell’IILA, Giorgio Silli, ha infatti ricevuto a Roma il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Perù, Carlos Pareja Ríos, accompagnato dall’Ambasciatore del Perù in Italia, Manuel Cacho-Sousa, in visita ufficiale presso la sede dell’organizzazione.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulle relazioni tra il Perù e l’IILA, confermando l’eccellente stato dei rapporti bilaterali e la comune volontà di rafforzare ulteriormente una collaborazione che negli ultimi anni ha prodotto risultati significativi in diversi ambiti strategici.

Nel corso dei colloqui sono stati approfonditi i principali programmi di cooperazione promossi dall’IILA nel Paese sudamericano, con particolare attenzione ai settori della coesione sociale, della giustizia e sicurezza, dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione e della cooperazione culturale e scientifica.

Tra le iniziative più rilevanti è stato evidenziato il progetto “Hacia un futuro de igualdad”, considerato uno dei più importanti interventi di cooperazione bilaterale attualmente in corso in Perù. Il programma punta a rafforzare i sistemi di protezione sociale, favorire l’inclusione lavorativa e migliorare la qualità dell’occupazione attraverso il potenziamento delle politiche pubbliche e delle capacità istituzionali del Paese.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata. In questo contesto, i programmi EUROFRONT, EL PAcCTO 2.0 e COPOLAD III stanno contribuendo al rafforzamento delle istituzioni peruviane nella lotta ai traffici illeciti e alle organizzazioni criminali, favorendo al tempo stesso una più efficace cooperazione giudiziaria e di polizia a livello regionale.

Sul fronte dello sviluppo sostenibile, l’IILA sostiene numerose iniziative finalizzate al rafforzamento delle filiere agricole e all’innovazione nelle aree rurali. Particolare attenzione viene rivolta alle regioni di Piura e Huancavelica, dove i progetti in corso promuovono la resilienza ai cambiamenti climatici, la modernizzazione dei sistemi produttivi e la valorizzazione delle catene agroalimentari locali.

Tra gli strumenti più significativi in questo ambito figura il programma “Lab Innova América Latina”, realizzato dall’IILA con il sostegno dell’Agenzia ICE. In Perù, il progetto favorisce percorsi di formazione, scambio di competenze e trasferimento tecnologico dedicati all’innovazione agricola e all’internazionalizzazione delle imprese. L’iniziativa coinvolge aziende, associazioni di categoria e operatori della filiera agroindustriale del nord del Paese, creando nuove opportunità di collaborazione economica e commerciale con il sistema produttivo italiano.

Durante l’incontro è stato inoltre ricordato il valore della cooperazione culturale tra Italia e America Latina attraverso la mostra “VISSI D’ARTE. Italia en los teatros de América Latina”, inaugurata a Lima in occasione della 19ª Conferenza Annuale di OLA – Ópera Latinoamérica e aperta al pubblico fino al 30 agosto 2026.

Promossa dall’IILA con il contributo della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il supporto del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, l’esposizione racconta il profondo legame storico, architettonico e culturale che unisce l’Italia ai grandi teatri dell’America Latina. Un percorso di ricerca che coinvolge cento teatri distribuiti in diciannove Paesi latinoamericani e che testimonia l’influenza del patrimonio culturale italiano nel continente.

La visita del ministro Carlos Pareja Ríos ha confermato ancora una volta il ruolo dell’IILA come piattaforma privilegiata di dialogo e cooperazione tra l’Italia e l’America Latina. Un partenariato strategico che guarda al futuro attraverso obiettivi condivisi di crescita inclusiva, sicurezza, innovazione e sostenibilità, rafforzando al contempo i legami politici, economici e culturali tra Roma e Lima.