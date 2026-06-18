Un piccolo angolo d’Italia nel cuore della Repubblica Dominicana. È stato inaugurato nei giorni scorsi presso il supermercato Supermix un nuovo spazio interamente dedicato ai prodotti italiani, un’iniziativa nata per celebrare il Mese della Repubblica Italiana e per rafforzare il legame con la numerosa comunità italiana residente nel Paese caraibico.

L’inaugurazione si è svolta in un clima di festa, tra sapori autentici, tradizioni gastronomiche e momenti di convivialità che hanno richiamato l’essenza più autentica della cultura italiana.

La cucina italiana, infatti, non rappresenta soltanto un patrimonio gastronomico riconosciuto in tutto il mondo, ma è anche un simbolo di identità, famiglia, radici e condivisione. Valori che accompagnano da sempre le comunità italiane all’estero e che continuano a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di connazionali residenti lontano dall’Italia.

Proprio con questo spirito Supermix ha deciso di creare un’area dedicata alle eccellenze del Made in Italy, offrendo ai clienti la possibilità di trovare sugli scaffali prodotti autentici provenienti dalle diverse regioni italiane.

L’obiettivo è duplice: consentire agli italiani residenti nella Repubblica Dominicana di ritrovare i sapori della propria terra e, allo stesso tempo, permettere ai consumatori dominicani e internazionali di conoscere la qualità e la tradizione che caratterizzano le produzioni agroalimentari italiane.

Passeggiando tra gli scaffali del nuovo spazio, i visitatori possono infatti scoprire una selezione di prodotti che raccontano la storia e la cultura dei territori italiani, dalle eccellenze della pasta ai prodotti da forno, dai condimenti alle specialità regionali che hanno reso celebre la cucina italiana nel mondo.

Un’iniziativa che assume anche un valore culturale e identitario. Per molti italiani che vivono all’estero, ritrovare un prodotto della propria terra significa mantenere vivo il legame con le proprie origini e sentirsi più vicini a casa, anche a migliaia di chilometri di distanza.

L’apertura dello spazio italiano presso Supermix rappresenta dunque un nuovo punto di incontro tra Italia e Repubblica Dominicana, un’occasione per promuovere il Made in Italy e valorizzare una tradizione gastronomica che continua a essere uno dei più efficaci ambasciatori dell’Italia nel mondo.

Dalle campagne italiane alle tavole dei Caraibi, il messaggio resta lo stesso: qualità, autenticità e passione. Ingredienti che da sempre rendono unici i prodotti italiani e che oggi trovano una nuova casa anche nella Repubblica Dominicana.