Nuovo importante incarico internazionale per il sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimo Dell’Utri. Il Consiglio dei Delegati dell’IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana), riunito in sessione straordinaria, ha infatti accolto con favore la sua designazione quale Delegato del Governo italiano presso l’Organizzazione, eleggendolo contestualmente vicepresidente per acclamazione.

La nomina rappresenta un significativo riconoscimento istituzionale e conferma la centralità del rapporto tra l’Italia e i Paesi dell’America Latina, area strategica per la politica estera italiana e per le numerose comunità di origine italiana presenti nel continente.

Nel corso della riunione, il Consiglio dei Delegati ha espresso piena soddisfazione per la designazione del sottosegretario Dell’Utri, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e manifestando la volontà di proseguire un percorso di collaborazione sempre più intenso all’interno dell’Organizzazione.

Nel suo intervento, Dell’Utri ha espresso entusiasmo per il nuovo ruolo e ha ribadito il proprio impegno nel rafforzare ulteriormente i rapporti tra l’Italia e l’America Latina.

«Intendo contribuire attivamente al consolidamento del dialogo e della cooperazione tra il nostro Paese e le nazioni latinoamericane», ha affermato il sottosegretario, sottolineando il valore strategico della collaborazione politica, economica, culturale e istituzionale tra le due aree.

Dell’Utri ha inoltre evidenziato il ruolo svolto dall’IILA come strumento privilegiato di confronto e cooperazione internazionale, capace di promuovere progetti comuni e favorire relazioni sempre più strette tra l’Italia e i Paesi dell’America Latina.

Fondata nel 1966, l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana rappresenta uno dei principali organismi multilaterali dedicati allo sviluppo delle relazioni tra l’Italia e il continente latinoamericano. Nel corso dei decenni l’IILA ha promosso iniziative nei settori della cooperazione economica, della cultura, della formazione, dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo sociale.

La nomina di Dell’Utri arriva in una fase caratterizzata da un crescente interesse dell’Italia verso l’America Latina, una regione che ospita milioni di cittadini di origine italiana e che continua a rappresentare un partner fondamentale per le imprese, le istituzioni e il sistema Paese.

L’elezione per acclamazione a vicepresidente dell’Organizzazione testimonia inoltre la fiducia riposta dal Consiglio dei Delegati nella capacità del sottosegretario di contribuire al rafforzamento dell’azione dell’IILA e alla promozione di nuove opportunità di collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico.

Con il suo nuovo incarico, Massimo Dell’Utri sarà chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nel consolidamento delle relazioni tra Italia e America Latina, favorendo il dialogo istituzionale e sostenendo iniziative in grado di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed economico che unisce da sempre i due mondi.

L’obiettivo condiviso resta quello di rafforzare una cooperazione sempre più dinamica e concreta, capace di generare benefici reciproci e di rispondere alle sfide globali attraverso una visione comune di sviluppo e crescita.