L’estate entra nel vivo e lo fa con una delle prime vere ondate di calore della stagione. Il terzo fine settimana di giugno sarà infatti caratterizzato dall’espansione di un robusto anticiclone africano che interesserà gran parte dell’Europa e dell’Italia, portando temperature elevate e condizioni di tempo prevalentemente stabile.

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, tra sabato 20 e domenica 21 giugno il nostro Paese sarà investito da una massa d’aria molto calda proveniente dal Nord Africa, con valori termici destinati a salire ben oltre le medie stagionali.

Temperature fino a 38 gradi

Le zone più colpite dal caldo saranno la Pianura Padana e le aree interne del Centro Italia, dove le temperature massime potrebbero raggiungere e localmente superare i 38 gradi.

L’alta pressione interesserà gran parte del continente europeo, favorendo condizioni di stabilità atmosferica e una generale assenza di perturbazioni organizzate.

L’ondata di calore non riguarderà soltanto l’Italia. All’inizio della prossima settimana masse d’aria rovente investiranno anche la Francia e l’Europa occidentale, con anomalie termiche fino a 15 gradi sopra la media del periodo.

Gli esperti prevedono inoltre che il caldo possa proseguire per buona parte della seconda metà di giugno, mantenendo temperature superiori ai valori tipici della stagione.

Venerdì stabile, ma attenzione ai temporali sui rilievi

La giornata di venerdì sarà in prevalenza soleggiata su tutta la Penisola.

Al Nord il tempo si presenterà stabile nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali di calore su Alpi e Appennino, con possibili sconfinamenti verso alcune aree della Pianura Padana. Miglioramento atteso in serata.

Situazione simile al Centro, dove il sole dominerà per gran parte della giornata. Nelle ore più calde potranno però formarsi rovesci e temporali localizzati lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Lazio e Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole maggiori il tempo resterà generalmente stabile e soleggiato, con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne della Calabria.

Sabato tra sole e caldo intenso

Sabato sarà una giornata tipicamente estiva su gran parte del territorio nazionale.

Al Nord il sole prevarrà per molte ore, anche se nel pomeriggio non mancheranno fenomeni temporaleschi sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Liguria. In serata torneranno condizioni di stabilità.

Al Centro il cielo si manterrà prevalentemente sereno. Qualche breve rovescio potrà interessare le aree interne della Toscana e dell’Umbria durante le ore più calde.

Al Sud e sulle Isole il weekend entrerà nel vivo con temperature elevate e condizioni di piena stabilità atmosferica.

Domenica ancora sole e temperature in aumento

La giornata di domenica confermerà il dominio dell’anticiclone africano.

Al Nord saranno ancora possibili acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini, con locali sconfinamenti verso le pianure, ma il tempo resterà generalmente stabile.

Al Centro qualche fenomeno isolato potrà interessare le zone montuose tra Lazio e Abruzzo, mentre sulle coste e nelle principali città prevarrà il sole.

Al Sud e sulle Isole si prospetta invece una giornata pienamente estiva, con cieli sereni e temperature elevate dalla mattina alla sera.

Caldo destinato a durare

Gli ultimi aggiornamenti meteo indicano che l’anticiclone africano potrebbe continuare a dominare lo scenario atmosferico anche nei prossimi giorni.

L’assenza di perturbazioni significative e l’afflusso continuo di aria calda dal Nord Africa favoriranno condizioni di caldo persistente, soprattutto nelle grandi città e nelle zone interne.

Per chi si prepara a trascorrere il weekend al mare o in montagna, le condizioni saranno quindi generalmente favorevoli, con l’unica eccezione rappresentata dai temporali pomeridiani che potranno interessare le aree alpine e appenniniche.

L’estate 2026, insomma, sembra aver deciso di accelerare, regalando all’Italia un fine settimana all’insegna del sole e delle temperature da pieno luglio.