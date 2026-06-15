ITA Airways e Ministero degli Affari Esteri uniscono le forze per rafforzare la presenza dell’Italia nel mondo. La compagnia aerea di bandiera ha firmato un Memorandum d’Intesa con la Farnesina finalizzato a sviluppare una partnership strategica capace di promuovere il Sistema Italia, aumentare l’attrattività del Paese e sostenere i flussi di traffico da e verso l’Italia.

L’accordo rappresenta un passo importante anche per milioni di italiani residenti all’estero, che potranno beneficiare di una rete di collegamenti internazionali sempre più efficiente e orientata a favorire i rapporti tra le comunità italiane nel mondo e il Paese d’origine.

Secondo quanto riportato da Italia Report Usa, l’intesa mira a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il turismo e la crescita dei collegamenti internazionali, attraverso una stretta collaborazione tra la compagnia aerea e la rete diplomatica italiana.

Tra le aree strategiche individuate dal protocollo figurano la cosiddetta “diplomazia della crescita”, che prevede lo scambio di informazioni utili allo sviluppo delle rotte aeree e al rafforzamento della presenza economica italiana sui mercati internazionali, e la “diplomazia sportiva”, con la possibilità di introdurre agevolazioni tariffarie per gli atleti e i soggetti coinvolti in eventi sportivi di carattere internazionale.

L’accordo prevede inoltre la partecipazione congiunta a conferenze, forum, fiere e iniziative promozionali sia in Italia che all’estero, con l’obiettivo di valorizzare l’immagine del nostro Paese e sostenere il Made in Italy nei mercati internazionali.

Tra gli strumenti previsti figurano anche tariffe speciali per iniziative promosse dal Ministero degli Affari Esteri e la condivisione di studi, analisi e dati statistici riguardanti l’andamento dei mercati, la domanda internazionale, la sostenibilità e lo sviluppo delle competenze professionali.

Per il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, il trasporto aereo rappresenta molto più di un semplice servizio di mobilità. «Il trasporto aereo non è soltanto un servizio, ma una vera e propria infrastruttura strategica a supporto della competitività del sistema produttivo italiano», ha dichiarato.

Pappalardo ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla rete diplomatica italiana nel sostenere la crescita internazionale della compagnia. «La rete diplomatica italiana rappresenta un asset fondamentale per sostenere la compagnia e rafforzarne la presenza internazionale».

Infine, il presidente di ITA Airways ha evidenziato la funzione di ambasciatrice dell’Italia svolta quotidianamente dalla compagnia: «In qualità di compagnia aerea di riferimento del Paese, ITA Airways contribuisce ogni giorno a rappresentare nel mondo i valori che rendono l’Italia riconoscibile e apprezzata a livello internazionale: qualità, eleganza, affidabilità ed eccellenza manifatturiera».

L’intesa tra Farnesina e ITA Airways si inserisce in una strategia più ampia volta a consolidare il ruolo dell’Italia nei mercati globali, favorendo al tempo stesso la mobilità internazionale, il turismo, gli scambi economici e il legame con le comunità italiane all’estero, da sempre uno dei pilastri della proiezione internazionale del nostro Paese.