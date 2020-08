IMMIGRATI | Giorgia Meloni al premier Conte: per fermare gli sbarchi ci vuole il blocco navale

Continuano a sbarcare sulle coste italiane immigrati provenienti dal Nord Africa. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, su Facebook scrive: “Fratelli d’Italia lo dice da sempre, c’è un solo modo serio per impedire l’immigrazione illegale di massa che si abbatte sulle nostre coste: il blocco navale al largo delle coste libiche (e tunisine se necessario) per impedire la partenza dei barconi e fermare le morti in mare. Se Conte vuole fermare veramente gli sbarchi, e non solo chiacchierare, ascolti Fratelli d’Italia”.

E ancora, sullo stesso tema: “Il Governo ha ordinato di allestire una tendopoli, che servirà a ospitare centinaia di migranti in quarantena, in una ex area militare di Vizzini (CT). Il tutto senza preavviso e senza alcun confronto con i Comuni della zona né con la Regione Siciliana. Ora basta, la furia immigrazionista di questo governo è ormai completamente cieca”.