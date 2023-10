Mistero, terrore e divertimento nella notte delle streghe. Halloween party, in programma a Roma e dintorni numerosi eventi che culmineranno nella notte del 31 ottobre. Parola d’ordine divertirsi in compagnia nella festa più divertente, grottesca e dissacratoria dell’anno.

Halloween Horror Dinner. Il 31 ottobre a Palazzo Bonaparte, a piazza Venezia, si potrà degustare una cena a tema, accompagnata da un aperitivo sanguinolento e uno spettacolo horrorifico.

Il menù della cena spettrale comprende fra le altre pietanze muffin di zucca, pasta al nero di seppia e come secondo calamari ripieni. Il dessert dei piatti spaventosi è a base di cioccolatini Skull e il drink è a base di Daiquiri Passion Fruit rigorosamente rosso. A completare la serata ci sarà lo spettacolo Horror Game.

Caccia al tesoro di Halloween al Museo delle Carrozze. Il 29 ottobre i bambini potranno partecipare ad una divertente caccia al tesoro a base di indovinelli e storie dell’orrore. Una maniera per liberare la fantasia e farla galoppare nei meandri di streghe e zombies.

Halloween a Palazzo Barberini. Il 28 ottobre presso Al Portico di Fortuna, in via Barberini, 24, a partire dalle ore 16,30, i bambini potranno partecipare a spettacoli di burattini, con tante bolle di sapone, magie e truccabimbi. Lo spettacolo culminerà con il ballo delle streghe.

Halloween al Bioparco. Dal 28 al 31 ottobre, in via del Giardino Zoologico, si potrà partecipare a giochi con streghe che preparano pozioni magiche e laboratori artistico manuali per realizzare maschere mostruose. E naturalmente il laboratorio artistico Trick or Treat.

Halloween a Magicland. Tutti i giorni, fino al 31 ottobre, in via della Pace a Valmontone, paura, risate e divertimenti alla presenza di scheletri, vampiri, fantasmi, zombies ad altre creature fantastiche. Avranno luogo spettacoli, parate, tanta musica e non mancheranno i percorsi dell’orrore e le horror house con tanti effetti scenici a tema.

Sortilegio di Halloween a San Cesareo. Il 31 ottobre presso La Casetta dei Nonni, in via Colle Prato Rinaldo, 4, si terrà una notte di incantesimi, per effettuare un excursus in un mondo fatato.