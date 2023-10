Oramai il Partito Democratico è completamente spostato a sinistra e si è saldato con la CGIL di Maurizio Landini. La segretaria del Pd Elly Schlein manifesta con Landini e con lui canta “Bella ciao“. La stessa linea politica del partito è conforme ai dettami del sindacato.

Non c’è più una distinzione tra sindacato e partito. Sembra che le due entità siano diventate un corpo unico.

Il Partito Democratico non può più essere definito di centrosinistra, ma di sinistra. Gli elementi più moderati, come Giuseppe Fioroni, se ne sono andati. La leadership del partito è in mano ad elementi come Elly Schlein e Marco Furfaro.

La trasformazione del Partito Democratico è evidente: si è schierato contro il concetto di proprietà privata. Lo dimostra il fatto che abbia sposato in toto le discutibili politiche “green” dell’Unione Europea. Anche per questo, gli elettori non lo votano più.