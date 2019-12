Giorgia Meloni: “Questo governo cadrà come un soufflé venuto male che si affloscia nel forno”

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervistata a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, si è detta convinta che il governo giallorosso cadrà presto: “Nonostante la loro volontà, il governo cadrà presto, su se stesso, come un soufflé venuto male che si affloscia nel forno. L’elemento scatenante? Può esser qualunque cosa”.

“L’ultimo vertice con Salvini e Berlusconi? C’e’ sempre un clima di grande cordialità, chiacchieriamo di politica estera e italiana, delle questioni che ci riguardano ma anche delle nostre famiglie. Berlusconi mi ha fatto molti complimenti, e mi hanno detto che me ne ha fatti anche quando non c’ero, quindi si vede che erano sinceri”.

E’ vero che al vertice avete chiesto a Matteo Salvini se si era incontrato con Matteo Renzi? “Si, glielo ho chiesto io”. E cosa le ha risposto il leader della Lega? “Mi ha detto ‘no, ma figurati’…” Domani avete in programma un nuovo vertice? “Non so se ci vedremo o ci sentiremo al telefono”. Avete scelto il nome del vostro candidato in Calabria? “Lo stiamo decidendo”.