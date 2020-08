FARNESINA | ‘Vivere all’italiana’: bando per musica e spettacolo all’estero

La Farnesina promuove e diffonde la cultura italiana nel mondo: è aperta la selezione di progetti inediti di spettacolo dal vivo di teatro, danza e circo, rivolta a professionisti dello spettacolo dal vivo che presentino progetti dal carattere innovativo e dal profilo internazionale.

Le iniziative, ‘Vivere all’italiana sul palcoscenico’ e ‘Vivere all’italiana in musica’, mirano a sostenere la ripresa delle produzioni italiane nel settore dello spettacolo dal vivo e al rilancio internazionale grazie alla rete di ambasciate, consolati, rappresentanze e istituti italiani di cultura nel mondo.

I progetti si potranno presentare fino alle ore 24 del 6 settembre del 2020.

Le iniziative sono state messe a punto dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – direzione generale per la Promozione del Sistema Paese in coerenza con gli obiettivi del ‘Cura Italia’ (DL. 18/2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) a sostegno del comparto cultura, e con la strategia di promozione integrata ‘Vivere all’Italiana’.

Per quanto riguarda ‘Vivere all’italiana sul palcoscenico’, l’obiettivo è di acquisire manifestazioni di interesse per proposte artistiche di produzioni inedite e originali multidisciplinari o nelle singole discipline del teatro, della danza e del circo contemporanei.

Le condizioni le spiega il ministero degli Esteri sul suo sito: saranno selezionate fino ad un massimo di 10 proposte, con particolare riguardo alla qualità del progetto e alla coerenza con le finalità dell’iniziativa, al carattere innovativo e alla capacità di diffusione internazionale, che dovranno essere prodotte e riprese in forma video entro il 30 novembre 2020.

I video entreranno nella programmazione dell’iniziativa ‘Vivere all’italiana sul palcoscenico’ che sarà diffusa nel 2020 attraverso una piattaforma dedicata e promossa a livello internazionale dalla Rete estera del ministero.

Compatibilmente con la ripresa di eventi in presenza e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, il MAECI potrà promuovere la circuitazione all’estero a partire dal 2021 di tre dei progetti selezionati – individuati a seguito di votazione da parte degli Istituti italiani di Cultura – anche grazie al sostegno della direzione generale spettacolo del MiBACT.

L’iniziativa è promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – direzione generale per la Promozione del Sistema Paese, in collaborazione con il ministero per Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – direzione generale Spettacolo.

Per quanto riguarda ‘Vivere all’italiana in musica’, invece, l’obiettivo è di acquisire manifestazioni di interesse per proposte artistico-musicali di produzioni inedite e originali in due sezioni: musica classica/contemporanea e jazz.

“Suoni e componi musica classica o jazz? La Farnesina è alla ricerca di proposte artistiche e produzioni inedite da promuovere all’estero”, si legge in un volantino che pubblicizza la selezione.

Saranno scelte fino ad un massimo di cinque proposte per la sezione musica classica/contemporanea e di cinque per la sezione jazz, con particolare riguardo alle progettualità che sappiano ispirarsi alla grande tradizione musicale italiana e proporre composizioni originali ed inedite di alta qualità.

Le proposte selezionate dovranno essere prodotte e finalizzate in formato album digitale e in formato video entro il 30 novembre 2020. Gli album e i video saranno presentati nell’ambito dell’iniziativa ‘Vivere all’italiana in musica’ che sarà diffusa nel 2020 attraverso una piattaforma dedicata e promossa a livello internazionale dalla Rete estera del ministero.

L’avviso è rivolto a gruppi musicali, ensemble od orchestre di nuova formazione o già esistenti, con almeno tre componenti. Per la sezione jazz, ‘Vivere all’italiana in musica’ è promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – direzione generale per la Promozione del Sistema Paese in collaborazione con MIDJ – Associazione Italiana dei Musicisti di jazz e la Federazione nazionale Il Jazz Italiano.