Familienhotels Südtirol: una vacanza a Merano e dintorni quando fiorisce la primavera

Primavera è sinonimo di colore e a Merano, cittadina altoatesina dal fascino liberty circondata dal verde della Val d’Ultimo e della Val Passiria, la natura fiorisce con tutta la sua energia creando il contesto ideale per una vacanza che concilia divertimento, avventura e contatto con la natura per adulti e bambini. Soggiornando negli hotel specializzati per famiglie del gruppo Familienhotels Südtirol, inoltre, la vacanza diventa un gioco da ragazzi e le attività dedicate ai più piccoli ospiti si moltiplicano.

LA PRIMAVERA A MERANO E DINTORNI. Tra i palazzi liberty della città di Merano i Giardini di Castel Trauttmansdorff, permettono di osservare 80 ambienti botanici da tutto il mondo insieme a stazioni interattive, padiglioni artistici, punti panoramici e un Regno Sotterraneo delle Piante e dal 28 aprile al 1° maggio Merano Flower Festival celebra la bellezza lungo il Passirio. Fuori città, sono varie le occasioni di svago adatte alle famiglie, in quota e non: dal Mountaincarting a Plan, in Val Passiria, alla dimostrazione dei rapaci a Castel Tirolo per vedere da vicino aquile, gufi e altri rapaci; e ancora l’Outdoor Kids Camp di Merano 2000, raggiungibile con l’omonima funivia, tra 10 strutture in legno, un piccolo ranch e l’Alpin Bob; il sentiero Natura e Avventura a Marlengo con stazioni didattiche e un percorso che mette alla prova le proprie abilità oppure, per un momento più culturale, il Museo Mondotreno, la più grande installazione digitale di ferrovie in miniatura d‘Italia, a Rablà.

FAMILY HOTEL GUTENBERG. A Scena, circondato da meleti e castagni, con vista panoramica sulle montagne e accesso diretto ai sentieri escursionistici, il Family Hotel Gutenberg è dedicato a chi cerca il giusto compromesso tra comfort e genuinità. Nuove suite con vista panoramica garantiscono un risveglio da sogno, mentre una rinnovata area bambini e mini club assicurano speciali esperienze ludico creative. In cucina si prediligono ingredienti locali e non mancano menu e buffet a misura di bambino. La particolarità? Un Paddock con pony e cavalli avelignesi e l’immediata vicinanza ai sentieri, come quello delle Rogge di Scena, ancora più spettacolare in primavera.

FAMILIENALM & ALMCHALETS TASER ALM. Primo hotel in Alto Adige ad aver ottenuto il marchio Ecolabel, certificazione che lo contraddistingue dal 2008, il Familienalm & Almchalets Taser Alm, a Scena, è una struttura pensata in stretta sintonia con la natura. Un nido di legno e quiete per un caldo abbraccio, dove ritrovare l’equilibrio, spazi wellness anche a misura di bambino, e una cucina attenta ai sapori altoatesini. La particolarità? Un percorso corde alte e lo zoo alpino con lepri, capre e galline nane, lama, alpachi, maiali o pony nella stalla e nel recinto, lo yoga nel bosco, e le escursioni guidate dalla padrona di casa e dalla guida professionista Heidi.

FAMILIEN WELLNESS RESIDENCE TYROL. Esperti di benessere per i viaggiatori active, la famiglia Brunner propone appartamenti di classe per le famiglie che amano la massima libertà anche in vacanza. Familien Wellness Residence Tyrol a Naturno, dove assistenza professionale per bambini, area giochi attrezzata, piscine, centro benessere e un ricco programma di attività combinano indipendenza, relax e svago. La particolarità? Una scuola di nuoto e bike academy, l’area giochi di 1.000 m² all’aperto e 3.000 m² al chiuso, il parco giochi con scivolo a tubo, piccolo campo da calcio, zona sabbiosa e “Piccola Imola”, una pista da corsa per auto a pedali, nonché un parco avventura e Whirlpool Termale esterno.

FAMILIENRESIDENCE & SUITEN DAS GRAFENSTEIN. Tra frutteti e vigneti, a Cermes, nelle vicinanze di Merano, il Familienresidence & Suiten Das Grafenstein garantisce la giusta privacy per chi ama la vacanza indipendente, ma ricca di comfort. Appartamenti e suite arredati secondo un design alpino moderno incontrano spensieratezza per grandi e piccini, tra l’oasi di benessere e le attività family. La particolarità? La posizione tra i vigneti con vista esclusiva sulla Val d’Adige, un Parco Avventura nella natura di 3.500 m², scivolo, mini zoo, pista go-kart e piscina panoramica con acqua salina. Particolare l’attenzione alla sostenibilità con l’utilizzo di materiali naturali e riciclati, anche nelle attività di animazione.

HEIDI & EDITH FAMILY APARTHOTEL. Nel Parco Naturale del Gruppo di Tessa, immerso in un giardino mediterraneo con piscina esterna, Heidi & Edith Family Aparthotel è la struttura ideale per chi ama le attività all’aria aperta. La sua posizione permette di intraprendere una gamma infinita di escursioni, mentre parco giochi, con la casetta sull’albero, e un ricco programma di intrattenimento per bambini ne fanno un luogo amata dalle famiglie. La particolarità? La vicinanza alle funivie e alle piste ciclabili, adatte a tutte le età; le escursioni settimanale programmate dalla padrona di casa, il trekking con i lama, il mini zoo e tutte le attività all’aperto che favoriscono il contatto con la natura e le tradizioni.