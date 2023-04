Primo maggio a Roma

La capitale offre tante occasioni per festeggiare insieme la Festa del Lavoro, che viene riconosciuto come principio fondamentale della Repubblica italiana. Quest’anno ricorrono anche i 75 anni dalla entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Le origini di questa ricorrenza provengono dagli Stati Uniti, in un periodo di manifestazioni per i diritti degli operai durante la Rivoluzione industriale che produssero feriti e morti.

Nel 1866 poi venne approvata a Chicago la prima legge delle otto ore lavorative giornaliere. Ogni anno in molti paesi del mondo la data viene ricordata con una serie di eventi. Nella capitale avrà luogo un ricco carnet di appuntamenti che avrà il clou nella 33° edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL, UIL e organizzato da iCompany.

A piazza San Giovanni in Laterano verrà allestito un palco dove si susseguiranno 9 ore di musica dal vivo. Parteciperanno circa 50 artisti, fra cui Piero Pelù con Alborosie, Righeira, Francesco Gabbani, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Carl Brave, Ariete, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Baustelle, Levante e molti altri.

L’ospite internazionale del concertone sarà Aurora, giovane cantautrice norvegese, la conduzione dello spettacolo è affidata ad Ambra Angiolini, con il supporto di Biggio, attore e conduttore televisivo.

Altri happening sono in cartellone. Terra e Musica 2023 la Festa del Primo Maggio Contadino si terrà l’1 maggio dalle ore 9 alle 18, sui prati dell’Ippodromo delle Capannelle, in via Appia Nuova, 1245. L’entrata è gratuita, però occorre scaricare il biglietto omaggio sul sito www.mercatocontadino.org. In programma live music, performing arts, street food, artigianato locale, pony village, con la partecipazione di circa 60 aziende agricole del territorio.

Imperdibile appuntamento è quello con la Sagra della Fava e del Pecorino, dalle ore 10 alle 18 in via Castel di Leva, 371. Mostre e musei rimangono aperti durante questa giornata di festa, fra cui i Musei Capitolini, il Chiostro del Bramante e Palazzo delle Esposizioni.