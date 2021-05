COVID | 5.741 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 164 i morti

I dimessi/guariti sono 12.816, per un totale di 3.753.965 dall'inizio dell'epidemia. Sono 1.544 le persone ricoverate in terapia intensiva

Sono 5.741 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 5.506, per un totale di 4.178.261 dall’inizio dell’epidemia. Sono 164 i decessi, in aumento rispetto ai 149 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 251.037 rispetto ai 287.256 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 2,3 per cento rispetto all’1,9 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi e’ di 299.486, in calo di 7.244 unita’ rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono 12.816, per un totale di 3.753.965 dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.544 le persone ricoverate in terapia intensiva, 99 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 10.383. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.003), la Campania (649), la Toscana (559) e il Lazio (558).

IN SICILIA 443 NUOVI CASI E 10 MORTI ROMA

Calo dei casi di Coronavirus in Sicilia. I nuovi positivi, secondo i dati riportati nel bollettino del ministero della Salute sono 443, 160 in meno rispetto al rilevamento della giornata di ieri, ma con un numero minore di tamponi processati, 17.911, determinando un tasso di positivita’ che flette lievemente al 2,47%. Stabile a 10 il numero dei decessi. I guariti nelle ultime 24 ore sono 688, gli attuali positivi scendono di 255 a 15.013. Nuovo calo nei reparti ordinari, con 704 degenti (-29), ancora piu’ lieve il decremento nelle terapie intensive con 104 pazienti (-3) e 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 14.205 persone.

Nel Milanese 279 nuovi casi, 132 a Varese

Secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino diffuso da Regione Lombardia, Milano continua a essere la provincia con il maggior numero di nuovi positivi al Covid: sono infatti 279 quelli segnalati oggi, di cui 109 in citta’. Nelle altre province lombarde: Varese (+132), Brescia (+125), Como (+92), Monza e Brianza (+74), Bergamo (+73), Mantova (+52), Pavia (+34). Seguono Lecco e Sondrio con 32 casi, Cremona (+30), e Lodi (+6).

263 nuovi casi di contagio in Calabria

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 770.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 838.283 (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 65.302 (+263 rispetto a ieri), quelle negative 705.607”. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza.

Nel Lazio 30.138 casi positivi attuali, in totale 300.033 guariti e 8.063 morti

Ad oggi nel Lazio sono 30.138 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 28.534 in isolamento domiciliare. Mentre 1.604 persone sono ricoverate, 210 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.063 persone sono decedute e 300.033 guarite. In totale sono stati esaminati 338.234 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.