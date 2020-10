CORONAVIRUS | Trump e Melania positivi al Covid19 [VIDEO]

L’annuncio l’ha dato attraverso il suo canale preferito, Twitter: “Sono positivo” ha cinguettato il presidente Donald Trump, quando in America era notte fonda. Eppure il suo post ha avuto il record di “mi piace” per quanto riguarda i cinguettii presidenziali ed è stato ritwittato centinaia di migliaia di volte.

Secondo quanto riporta Axios, alle 5.30, quando gran parte degli americani ancora dormivano, il messaggio era stato ritwittato 273mila volte, ritwittato e commentato 344mila volte. Ed aveva ricevuto 834mila like, anche questo un record. Numeri che sono destinati a salire ora che negli Stati Uniti è mattina.

Su Instagram lo stesso annuncio ha ricevuto al momento oltre un milione e 300mila like.

Il presidente americano è “di buon umore” secondo quanto dichiarato da un alto funzionario della Casa Bianca, che ha sottolineato come la diagnosi “precoce” della positività al Covid-19 del presidente e della first lady Melania “aiuti ad alleviare la situazione”. Alla domanda se altre persone siano state poste in quarantena alla Casa Bianca, la fonte ha risposto: “Sono stati tracciati i contatti e sono state fatte le appropriate notifiche e raccomandazioni”.