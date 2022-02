CANADA | Comites Montreal, prossima seduta convocata per mercoledì 2 marzo 2022

COM.IT.ES. COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

8370 Lacordaire, Suite 309

Montréal (Québec)

Montréal, 15 febbraio 2022

Ai Componenti del Com.It.Es. di Montréal

Alla Console Generale d’Italia a Montréal

Ai Parlamentari della Ripartizione Nord e Centro America

e p.c.: stampa e organi d’informazione

Oggetto: Convocazione SECONDA seduta del Com.It.Es di Montréal – 2 marzo 2022, ore 19, presso la sede.

Egregi Consiglieri/e, Gentile Console Generale d’Italia a Montréal,

in seguito alla prima seduta del Com.It.Es. di Montréal, che si è svolta il 16 dicembre 2021, alle ore 15:00, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Montreal; stante l’impossibilità di convocare la seduta prima del 20 febbraio, in virtù della normativa vigente in Québec che sospende qualsiasi assemblea, riunione o congresso fino al 20 febbraio 2022, ed in considerazione di una prassi consolidata che prevede un preavviso di 2 settimane circa; nonostante la segretaria provvisoria, consigliera Luisa Rabach, non abbia mai provveduto a fornirmi i verbali della Prima seduta, come prevede la Legge, e malgrado la presidente uscente non abbia mai proceduto al passaggio di consegne, come stabilisce la Legge; in vista della convocazione dell’Assemblea Paese da parte dell’Ambasciatore d’Italia in Canada per le elezioni del CGIE; considerando l’opportunità di cooptare 4 membri stranieri di origine italiana (art.7, L. 286/2003 e art.9, DPR 395/2003);

ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge 23 ottobre 2003, n. 286 (“Poteri e funzioni del presidente), vi comunico che la prossima seduta del Com.It.Es. è convocata per mercoledì 2 marzo 2022, alle ore 19:00, in presenza, presso la Sede del Com.It.Es., situata all’8370 Boulevard Lacordaire, bureau #309, a Saint-Leonard, con il seguente Ordine del Giorno (O.d.G.):

Verifica del quorum; Approvazione dell’O.d.G. Approvazione del Verbale N.1 della prima seduta; Comunicazioni del presidente; Bilancio Consuntivo del Com.It.Es.; Cooptazione di 4 membri stranieri di origine italiana; Elezioni del CGIE; Commissioni, regolamento interno e attività del Com.It.Es.; Varie ed eventuali.

Salvo nuove comunicazioni da parte delle autorità sanitarie locali, conto sulla presenza di tutti/e, e colgo l’occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti,

Vittorio Giordano

Presidente del Comites di Montréal