Al San Paolo va in scena Napoli-Juventus

Napoli – Juventus: è questa la partita che andrà in scena allo stadio San Paolo il 26 gennaio 2019. La squadra partenopea non è riuscita a replicare nel girone di andata di quest’anno le ottime prestazioni che aveva proposto nel girone di andata della stagione 2018/19.

La partita con la Juventus può trasformarsi nell’occasione perfetta per il rilancio della stagione, se questo incontro si dovesse concludere con una sconfitta per la rivale storica del Napoli. Per vivere al meglio questo evento tante persone sono interessate a trovare il miglior sito scommesse, che offra le quote più alte sull’attesissima partita tra queste due big del nostro massimo campionato italiano.

Precedenti storici di Napoli – Juventus

Queste due squadre si sono incontrate diverse volte in Serie A Tim, vediamo allora quali sono stati i risultati di questi scontri. Le partite tra il Napoli e la Juventus sono sempre state ricche di emozioni e molte si sono concluse con un elevato numero di reti, basti pensare all’ultimo incontro del 31 agosto 2018 – valido per il girone d’andata del campionato 2019/20 – che è terminato 4-3 per la Juventus.

Le due squadre si sono scontrate complessivamente 147 volte in Serie A. La squadra di Torino è riuscita a vincere 69 volte, il Napoli ha vinto invece 31 volte e la partita si è conclusa in parità per 47 volte. Il risultato più frequente è dunque la vittoria dei bianconeri, seguito dal pareggio ed infine dalla vittoria del Napoli.

Una curiosità interessante riguarda le due partite che queste due squadre hanno disputato in serie B. E’ avvenuto nel 2007, anno in cui la Juventus ha pareggiato al San Paolo per 1-1 ed ha vinto per 2-0 contro il Napoli quando ha giocato a Torino.

Come potrà concludersi questa partita?

Valutare i precedenti storici può essere utile anche per provare a fare dei pronostici sul risultato dello scontro che si terrà il 26 gennaio 2020. Sebbene la scorsa partita si sia conclusa con una vittoria della Juventus, per cercare di prevedere come potrà concludersi questo scontro bisogna considerare che la partita si svolgerà allo stadio San Paolo.

Questo significa che il Napoli potrà essere avvantaggiato dal fattore casa e guadagnare entusiasmo dal tifo del pubblico. La Juventus comunque non si lascerà intimorire dalla partita in trasferta, i bianconeri sono infatti abituati agli scontri con le grandi squadre, sia sui campi nazionali che internazionali.

E’ utile prendere in esame lo stato di forma dei giocatori di entrambe le formazioni. Gli allenatori dovranno essere bravi a spronare i loro uomini a dare il massimo, spiegando loro l’importanza di questo scontro e di conquistare i tre punti che sono stati messi in palio.

Si prospetta una gara ricca di emozioni, che con molta probabilità regalerà anche tanti goal. I tifosi di entrambe le squadre sono pronti per andare al San Paolo per sostenere i loro giocatori e gli allenatori sono pronti a mettere in campo i giocatori che si presenteranno con il miglior stato di forma necessario per dare il massimo durante la partita.