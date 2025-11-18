Chi ha detto che la vacanza in villa è solo d’estate? Mentre le temperature autunnali regalano agli italiani giornate inusualmente miti (l’“Estate di San Martino” di quest’anno ha portato temperature particolarmente alte per la stagione ), sempre più italiani scelgono di partire in autunno inoltrato e durante le festività di fine e inizio anno.

Secondo i dati ISTAT, nel secondo trimestre del 2025 le presenze turistiche sono cresciute del +4,7 % rispetto all’anno precedente, a testimonianza del fatto che il turismo in Italia non si concentra più solo nel mese di agosto, ma registra anche una saturazione nel mese di settembre paragonabile – o in alcuni casi superiore – a quella del trimestre estivo nei fine settimana.

Una tendenza che testimonia un profondo cambiamento nelle abitudini: la ricerca di esperienze più lente, consapevoli e lontane dai tradizionali momenti di vacanza e da fenomeni come l’overtourism.

Ed è in linea con questa nuova tendenza che Emma Villas, azienda leader nel settore degli affitti brevi di ville e dimore di pregio, propone una nuova forma di viaggio che va oltre il concetto tradizionale di “villa con piscina” e si avvicina all’approccio Healiday dei viaggiatori italiani, che guarda alla vacanza come momento di rigenerazione fisica e psicologica da “vivere” tutto l’anno.

Ogni soggiorno diventa quindi l’opportunità per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente, grazie anche all’opportunità di fare delle esperienze legate al territorio e vissute nel comfort e nella privacy di una villa esclusiva.

“I dati nazionali indicano chiaramente che le persone cercano sempre più fughe autentiche in autunno e inverno, a dimostrazione di una voglia di vacanza che abbraccia l’intero calendario. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville di pregio, dove i nostri dati confermano che il fenomeno della vacanza ‘off season’ si sta consolidando di anno in anno.

Oggi, infatti, le prenotazioni non si limitano più solo all’estate, ma si estendono ai ponti lunghi e alle festività, da Natale e Capodanno fino all’Epifania. Ed è per intercettare questa domanda in evoluzione che abbiamo adottato un approccio a 360° sulla nostra offerta, trasformando la villa nel rifugio perfetto che risponde a ogni esigenza, garantendo lusso, privacy e benessere in qualsiasi periodo dell’anno e rendendo la villa d’inverno la destinazione” – ha dichiarato Giammarco Bisogno, CEO e fondatore di Emma Villas.

DAL SOUND HEALING AL WINE TASTING: LE NUOVE FRONTIERE DELL’HOSPITALITY ESPERIENZIALE

Emma Villas si fa dunque promotrice di un nuovo modo di viaggiare basato sul concetto di “experience first”, che valorizza la villa come centro di un’esperienza autentica, in cui ogni soggiorno si trasforma in un percorso di scoperta e benessere.

Emma Villas mette a disposizione oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, perfette per una fuga rigenerante, un weekend lungo durante il Ponte dell’Immacolata o per trascorrere le festività di Natale e Capodanno in villa. Un’offerta che fa parte di un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, disponibili in base alla stagionalità e alla loro esclusiva disponibilità, per vivere la bellezza dell’Italia tutto l’anno.