Accise sulla benzina, Berlusconi: “Il primo errore della signora Meloni”

Uno scontro tutto interno alla maggioranza di governo, quello sulle accise della benzina. Con Forza Italia che da una parte difende l’operato del governo, ma dall’altra critica fortemente le scelte di Giorgia Meloni.

Secondo quanto riporta La Stampa, sulla questione carburanti c’è stata e continua ad esserci tensione all’interno dell’esecutivo.

“Quello sulla benzina è il primo errore della signora Meloni”, ha detto Silvio Berlusconi, senatore e presidente di Forza Italia. Da Arcore – si legge ancora su la Stampa – si fanno diverse critiche alla gestione di questa prima piccola crisi.

L’aumento così repentino dei prezzi – si sostiene in casa degli azzurri – poteva essere evitato, magari rendendolo più graduale di quanto è stato fatto o con una misura specifica nella manovra. “Un errore”, ripetono i forzisti, che si sono scagliati contro chi, anche da Palazzo Chigi, aveva addossato la colpa degli aumenti a una fantomatica speculazione.

Nonostante la vittoria del centrodestra alle Politiche 2022, non è poi detto che questo governo debba per forza durare a lungo. Siamo in Italia e in questo Paese, a livello politico, tutto può cambiare da un momento all’altro. Meloni e i suoi sono avvisati.