6 APRILE, CARBONARA DAY | Video della ricetta originale

Si festeggia oggi 6 aprile il Carbonara Day, un giorno intero dedicato a questo gustoso quanto semplice piatto della cucina tradizionale romana. E’ una delle ricette più apprezzate al mondo, ma anche tra le più imitate. Oltre confine spesso nei ristoranti NON italiani si serve qualcosa che con la carbonara non ha nulla a che vedere, ma che assomiglia più a un piatto di pasta con panna e bacon. Purtroppo, e questo è davvero un tasto dolente, non sono pochi quei ristoranti che pur essendo italiani usano la panna per preparare la carbonara: per molti, un vero e proprio crimine.

Per la carbonara, quella vera, bastano (oltre alla pasta, naturalmente) uova – fresche, possibilmente – e guanciale. Pecorino romano, un pizzico di pepe nero e stop. Semplicità.

A Roma un buon piatto di carbonara costa in media 9 euro: non vi resta che scegliere un locale, sedervi al tavolino, ordinare e gustare il vostro piatto di pasta, senza dimenticarvi, prima, di fotografare e condividere lo scatto sui social. La carbonara, infatti, è una delle ricette più “instagrammabili” che esista e sui social è un tripudio.

Ideato nel 2017 dai pastai di Unione Italiana Food, il carbonara day è diventato un appuntamento imperdibile per food influencer, media, cuochi e appassionati che desiderano condividere opinioni su questa portata e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina.

Diverse le ipotesi sulla nascita della “spaghettata più famosa al mondo”. Secondo alcuni, la carbonara sarebbe nata nel 1944 dall’incontro tra la pasta e gli ingredienti contenuti nella “Razione K”, il kit di sopravvivenza alimentare della Seconda Guerra Mondiale, composto da tuorlo d’uovo in polvere e bacon e, sarebbe stata inventata da Ancel Keys. A detta di un’altra versione, invece, sarebbero stati i carbonari appenninici a preparare piatti che partivano da ingredienti reperibili e ben conservabili.

Sia come sia, un bel piatto di carbonara è una delizia per il palato, riempie la pancia e dà tanta energia al tuo corpo.

Per l’occasione, qui di seguito vi proponiamo la vera ricetta della carbonara. E ricordate, senza panna.

‘CARBONARA DAY’, COLDIRETTI: FESTA AMARA CON +13% PREZZO PASTA

Festa amara quest’anno per il ‘Carbonara day’ con il prezzo della pasta che è aumentato del 13% rispetto allo scorso anno per effetto delle tensioni internazionali e dei rincari energetici e delle materie prime. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi a marzo 2022 divulgata in occasione della Giornata internazionale della carbonara che si festeggia in tutto il mondo.

Il covid e le tensioni internazionali hanno tuttavia tagliato del 3%, ad un valore di 3 miliardi, le esportazioni Made in Italy di pasta nel mondo dove la ricetta carbonara è – sottolinea la Coldiretti – una delle piu’ amate ma anche delle piu’ taroccate. Si va dall’abitudine belga di modificarla con l’impiego della panna a quella anglosassone di utilizzare il bacon al posto del guanciale che in alcune ricette viene addirittura sostituito dalla mortadella ma preparazioni fantasiosi si trovano dalla Francia agli Stati Uniti dove lo scorso anno si è parlato addirittura di ‘Smoky Tomato Carbonara’, ovvero la carbonara di pomodoro affumicata pubblicata dal prestigioso New York Times.

La versione inventata dal quotidiano Usa utilizza oltre al pomodoro – riferisce la Coldiretti – il bacon al posto del guanciale mentre il Pecorino Romano viene sostituito dal Parmesan una brutta copia Made in Usa del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano.

La mancanza di chiarezza sulle ricette Made in Italy offre terreno fertile alla proliferazione di prodotti alimentari taroccati all’estero dove – conclude la Coldiretti – le esportazioni di prodotti agroalimentari tricolori potrebbero triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine.