2 GIUGNO | Festa della Repubblica a Roma

Festa della Repubblica 2023, il 2 giugno si celebra il 77° anniversario. In occasione di questa ricorrenza si terranno cerimonie istituzionali, Parata delle Forze Armate, apertura dei Giardini del Quirinale, apertura gratuita dei musei a Roma, per commemorare l’inizio dell’Italia Repubblicana.

La Repubblica Italiana nacque il 2 giugno 1946. In quel giorno fu indetto un referendum popolare per scegliere la forma istituzionale dello Stato che segnò l’inizio dell’Italia repubblicana perché appunto decretò il passaggio da un sistema politico monarchico a uno repubblicano. Per la prima volta votarono anche le donne. Fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero votazioni a suffragio universale. Il referendum così mise fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica Italiana.

Nella capitale le celebrazioni iniziano il 2 giugno alle ore 9,15, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che renderà omaggio all’Altare della Patria. In questo luogo, alla presenza delle più alte cariche istituzionali deporrà la tradizionale corona di alloro guarnita da un nastro tricolore. Successivamente si sposterà in via di San Gregorio, dove riceverà la presentazione dei Reparti schierati per la rivista e assisterà dalla tribuna presidenziale di via del Fori Imperiali alla tradizionale parata militare.

Nel pomeriggio del 2 giugno avverrà l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle ore 16,30 fino alle 18,30. Tale apertura sarà riservata a categorie di persone con fragilità, accuratamente scelte dalle associazioni di categoria. In simultaneità con l’apertura dei Giardini per la prima volta si esibiranno al Quirinale il Coro Giovanile Italiano della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, la Banda Musicale Giovanile del Piemonte dell’Associazione Nazionale Bande italiane Musicali Autonome e la Banda Interforze.

I musei della città saranno aperti al pubblico gratuitamente durante la giornata. Questo giorno è anche un’occasione per ritagliarsi una parentesi all’insegna del relax e del buon gusto, magari con una scampagnata nei parchi oppure al mare a godersi le specialità culinarie locali.