WEB TV | MAIE Channel, il palinsesto di questa settimana

Ogni settimana un ricco palinsesto pieno di programmi interessanti, in particolare per gli italiani nel mondo. Dalla cucina italiana al turismo nel BelPaese all’approfondimento politico, ce n’è davvero per tutti i gusti. Sintonizzati subito! Un’iniziativa, un’idea, che si deve al vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi

Continua a crescere il MAIE Channel, web tv targata Movimento Associativo Italiani all’Estero. Un’iniziativa, un’idea, che si deve al vicepresidente MAIE, Vincenzo Odoguardi. Ogni settimana un ricco palinsesto pieno di programmi interessanti, in particolare per gli italiani nel mondo. Dalla cucina italiana al turismo nel BelPaese all’approfondimento politico, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ecco il palinsesto dalla settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno.

“Preparati per una settimana ricca di contenuti informativi, dibattiti e approfondimenti su temi di grande rilevanza per la nostra comunità italiana. Sintonizzati e non perderti le trasmissioni che ti terranno aggiornato su politica, cultura, economia e tanto altro”, si legge in una nota del MAIE.

Come vedere il canale tv del MAIE

Lo puoi vedere scaricando la App ai seguenti link su Play store e Apple store oppure su Cibor Tv devi compilare il formulario e un incaricato si metterà in contatto per darti informazioni riguardo Cibortv.

Come MAIE “abbiamo messo a disposizione un numero limitato di decoder, te ne invieremo uno totalmente gratis, fino ad esaurimento scorte”, si legge sul sito ufficiale del MAIE Nord e Centro America.

MAIE CHANNEL, LA WEB TV DEL MAIE

Il MAIE Channel è un progetto innovativo targato Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE). L’obiettivo di questo canale televisivo è di informare e intrattenere i nostri connazionali che vivono all’estero, offrendo loro notizie, avvenimenti, fiere, cucina, lingua italiana e molto altro.

Il MAIE Channel vuole essere una finestra sul mondo italiano, un punto di riferimento per chi vuole mantenere vivo il legame con la propria terra d’origine e con la propria cultura. Il canale trasmette in streaming su internet e offre una programmazione varia e di qualità, che spazia dall’informazione alla cultura, dallo spettacolo alla solidarietà.

Il MAIE Channel è anche un’opportunità per promuovere le attività e le iniziative del MAIE, un movimento che si occupa di difendere i diritti e gli interessi degli italiani all’estero, di valorizzare le loro competenze e le loro potenzialità, di sostenere i loro progetti e le loro aspirazioni. Il MAIE è presente in molti paesi del mondo e nel Parlamento italiano, oltre che in altre istituzioni italiane ed estere.

Il MAIE Channel è un canale televisivo fatto da italiani per gli italiani nel mondo, un canale che vuole essere vicino ai nostri concittadini che hanno scelto di vivere lontano dalla patria, ma che non hanno mai dimenticato le loro radici e la loro identità. Il MAIE Channel è il canale che racconta l’Italia che siamo e l’Italia che vogliamo essere.