Rete consolare, Onori (M5S): “Con nostro emendamento aumentate retribuzioni contrattisti”

“Grazie a un nostro emendamento, a mia prima firma, al decreto per il potenziamento della Pubblica Amministrazione, siamo riusciti a ottenere l’aumento di quasi 3 milioni in due anni per adeguare le retribuzioni del personale a contratto delle nostre rappresentanze diplomatiche, dei nostri uffici consolari e degli istituti di cultura all’estero. Non possiamo che dirci estremamente soddisfatti perché questo era un problema che non poteva essere più rimandato. Le retribuzioni di questo personale contrattualizzato, motore del lavoro della nostra rete diplomatica e culturale all’estero, erano ferme da vent’anni rispetto ai previsti aumenti di legge. Questa situazione ha creato una emorragia di contrattisti che ha lasciato scoperti centinaia di posti in uno scenario già caratterizzato da scarsità di personale”. Lo dichiara la deputata Federica Onori, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Esteri di Montecitorio, prima firmataria dell’emendamento approvato oggi.